Afrique de l'Est: Vony Andriamanantena - « Nous préparons dès maintenant les Jeux des îles »

Chose promise, chose due. La nouvelle équipe de la fédération malgache de natation, ou Madagascar Aquatics, présidée par Mick Roland Raveloson, a inséré dans son calendrier d'activités le regroupement systématique des présélectionnés en vue d'éventuelles compétitions internationales.

« Soixante nageurs de catégories élites, espoirs et de 10 à 17 ans suivent le regroupement. Ils ont été sélectionnés selon leur performance respective à l'issue des championnats de Madagascar et des tests de classement sur bassins de 25 m et 50 m », explique le directeur technique national, Vony Andriamanantena.

« L'objectif principal est la préparation des prochains Jeux des îles en 2027 », enchaîne le technicien.

Les ligues de Boeny, d'Atsinanana et de Vakinankaratra sont représentées, outre celle d'Analamanga. Les entraîneurs, surtout ceux des nouveaux clubs comme dans les ligues de la Matsiatra Ambony et d'Alaotra-Mangoro, ont été invités spécialement pour bénéficier d'une formation en marge du regroupement de vingt jours, du 6 au 26 août. Un test d'évaluation bouclera le regroupement ce lundi.

« Nous envisageons d'en organiser un autre, le deuxième en novembre, toujours dans la capitale. Nous suivrons continuellement de près l'évolution des présélectionnés, notamment les têtes de série par catégorie. Les conseillers techniques régionaux assureront le suivi dans les régions. Ceux non performants ne seront plus retenus et seront remplacés », précise le DTN. Ce regroupement a pu se réaliser grâce à l'effort des dirigeants de l'ANS à Ampefiloha pour assurer la disponibilité sans interruption de la piscine chauffée depuis la mi-juillet. La température requise est de 26°C. Elle descend parfois à 23 ou 24 à cause du délestage.