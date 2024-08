Ile Maurice: Un policier reconnu coupable

Coupable, c'est le jugement prononcé, le 16 août, par la magistrate Anusha Rawoah, de la cour intermédiaire, à l'encontre du policier Mike Murvin Kersley Jeanlice, accusé d'avoir, le 26 novembre 2018, commis un accident mortel par imprudence le long de la route Royale de Belvédère. Au volant d'un fourgon de police, il a heurté Lutchmeen et Vijay Jugtah, 78 ans et 54 ans respectivement, qui traversaient sur un passage piéton près de la Lady Sushil Mediclinic, à Belvédère. Les deux blessés sont morts.

L'inspecteur Ghoorun, qui est l'enquêteur principal, a expliqué en cours qu'il s'était rendu sur le lieu de l'accident. En arrivant là-bas, il a vu un attroupement. Il a rencontré l'accusé qu'il connaît bien.

« J'ai constaté les dommages sur l'avant du véhicule et son pare-brise. Une dame âgée était allongée sur le dos, la tête sur le trottoir et le corps en partie sur la route. Elle saignait à la tête et était inconsciente. Une dame en uniforme d'infirmière pleurait à ses côtés. J'ai fait appel au SAMU avant d'être informé qu'une autre victime, un homme, avait déjà été transporté à l'hôpital. L'accusé conduisait pour accomplir son devoir de policier. »

Le coût de réparation du fourgon policier, de trois places à l'avant et de 14 places à l'arrière, est évalué à Rs 200 000.

%

Un autre témoin, Raj Ramdonee, a raconté que sa maison se trouve à côté de la Médiclinique du Belvédère et qu'il était, le jour du drame, dans sa cour et regardait passer les véhicules sur la route. «Après le passage d'un bus venant de Flacq en direction de Port-Louis, j'ai entendu un grand bruit d'impact. J'ai vu un homme tomber. Il était coincé sous une fourgonnette qui a repris sa route. Le véhicule s'est arrêté un peu plus loin. Une autre dame avait également été heurtée. Ce n'est qu'à l'arrêt du fourgon que la sirène d'alarme s'est déclenchée pendant quelques secondes, puis elle s'est arrêtée.»

Le fils de la victime a déclaré que le jour de l'accident, sa mère et son frère, qui habitent Lallmatie, se rendaient à la Mediclinique de Belvédère. Un autre témoin, O. Boodhee, a relaté qu'il revenait de Terre-Rouge au volant de sa voiture et à Brisée-Verdière, malgré un ralentisseur, un fourgon de police de 15 places roulant à grande vitesse, l'a dépassé. Le policier Mike Murvin Kersley Jean a nié toute accusation d'homicide involontaire et a répété qu'il ne conduisait pas vite.

Après avoir écouté toutes les versions, la magistrate a été d'avis que l'accusé a conduit de manière imprudente et s'est écarté des normes que l'on peut attendre d'un conducteur prudent, raisonnable et compétent, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, et a ainsi causé l'accident, à la suite duquel les deux victimes ont subi de graves blessures et sont décédées.

« La cour n'est pas disposée à statuer que les actes des deux personnes décédées avant l'accident constituent une 'faute grossière' qui exonérerait l'accusé. Tenant compte du fait que l'accident s'est produit au milieu de la route, qu'il faisait grand jour, que la route était sèche et non en réparation, la cour conclut que, l'accusé a remarqué, trop tard, l'homme qui traversait la route, et il conduisait à une vitesse beaucoup plus élevée que celle qu'il prétendait. »

D'ailleurs, le 6 août, la Cour suprême avait ordonné à l'État et au conducteur de payer Rs 8,2 millions aux familles des victimes.