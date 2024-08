Ile Maurice: Mario Ramsamy de retour sur son île natale

La star mauricienne des années 80, Mario Ramsamy, sera en prestation le 6 septembre au Casela Nature Park. Les amateurs des chansons des années 80 n'ont qu'à bien se tenir. Notre compatriote Mario Ramsamy, chanteur du groupe Émile & Images, sera chez nous le temps d'un unique concert prévu le 6 septembre à partir de 19 heures au Casela Nature Park. Une initiative de Titanium Events Club, en collaboration avec Casela Nature Park.

La soirée débutera à 19 h 15 avec une première partie présentée par Élise Santana, suivie d'une session de deejaying de 20 h 15 à 21 heures. C'est alors que Mario Ramsamy et ses musiciens prendront d'assaut la scène avant une autre session de deejaying de 22 h 30 à minuit. Après cet unique concert, Mario Ramsamy s'envolera pour l'île de La Réunion où il se produira également. Dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Mario Ramsamy annonce sa venue et dit son grand plaisir de venir chanter pour son public, qu'il invite à venir nombreux à ce concert.

« Il y a un public certain pour la musique des années 80 et cela fait longtemps que Mario Ramsamy n'est pas venu chez nous pour un grand concert. Je l'ai donc invité à se produire chez nous avec tous ses musiciens. Pour cette occasion, il reprendra toutes ses belles chansons dont Les démons de minuit, Maîtresse et plus encore. Cette soirée se tiendra dans le magnifique lieu qu'est le Casela Nature Park, qui prendra en charge son organisation », explique Moshin Moossa de Titanium Events Club. « Mario Ramsamy sera accompagné de ses trois musiciens et d'un vidéographe. Ils arrivent le 3 septembre et repartent le 7 septembre », souligne-t-il.

Mario Ramsamy est un chanteur qu'on ne présente plus. Il est souvent revenu à Maurice pour des vacances, pour faire les concerts de Stars 80 ou quelques clips. Aujourd'hui sexagénaire, il aura passé plus de 45 ans à l'étranger. En tant que chanteur principal du groupe Émile et Images, il a contribué à certains des plus grands succès de la musique française des années 80 et 90.

En 1986, à sa sortie, son tube Les démons de minuit bat le record de longévité avec 13 semaines consécutives tout en haut du Top 50. En 1999, le groupe Images fusionne avec Émile Wandelmer pour former le groupe Émile et Images, qui, en 2012, joue son propre rôle dans le film Stars 80 de Frédéric Forestier. En 2014, le groupe collabore avec DJ Assad, Denis Azor et Willy William à une reprise de la chanson Ala li la de Denis Azor, qui fut le tube de l'été 1991. En 2013, le titre La Métisse où Mario Ramsamy figure aux côtés du chanteur Zulu connaît un vrai succès sur nos côtes.

Fort de tous ces succès, le spectacle du 6 septembre promet d'être grandiose. Pas de doute que Mario Ramsamy et ses musiciens nous entraîneront jusqu'au bout de la nuit.

Les billets sont à Rs 900 adultes et Rs 630 enfants. Vous pouvez les réserver en appelant le 5859 2190 (appels ou WhatsApp) ou en ligne sur booking.casela@caselaparks.com. Les tables VIP (10 personnes) sont à Rs 13 000.