Afrique: Coupe de la Caf - Elgeco Plus éliminé au match retour

Le club sextuple vainqueur de la coupe de Madagascar, Elgeco Plus, a été tenu en échec par le club CD Lunda Sul au match retour du tour préliminaire de la Coupe de la CAF, hier à Luanda. Énième élimination au premier tour. Fin de parcours pour Elgeco Plus au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine de Football.

Le club sextuple vainqueur de la coupe de Madagascar a été tenu en échec sur un score nul et vierge face au Clube Desportivo da Lunda Sul au match retour, hier au stade du 11 Novembre à Luanda, capitale angolaise. Les deux équipes s'étaient neutralisées un partout au match aller, sur la même pelouse, le mercredi 21 août.

Le club angolais se qualifie ainsi pour le prochain tour grâce à son unique but marqué à l'aller. Les hommes du coach Andry Hildecoeur Henintsoanarivo ont eu plusieurs occasions nettes, mais n'ont pas réussi à les concrétiser. La première occasion a été un centre de l'attaquant Onja du côté gauche, mais Safidy n'a pas assuré à la finition (11e).

Le portier des Barea, Nina, a sauvé lui aussi au moins deux tirs menaçants. Dans un cafouillage dans la petite surface, un but angolais à la 26e minute a été sifflé en position de hors-jeu. Le club du By-Pass a par la suite subi pendant environ dix minutes avant de réagir en contre-attaques rapides, mais ils ont échoué à la dernière passe en se précipitant. À la dernière minute de la première période, le club hôte a raté de peu une occasion nette, le ballon a frôlé de très près le poteau.

%

Occasion nette

Elgeco Plus a imposé son jeu au retour des vestiaires. La frappe en puissance de l'attaquant Feno s'est dirigée tout droit vers le portier angolais (53e). Le match est devenu de plus en plus musclé en deuxième période. L'équipe vainqueur de la coupe de Madagascar a raté de justesse deux occasions toutes faites, dont la première a été un tir de Feno dévié par le défenseur angolais (67e). La deuxième a été un tir hors cadre devant le but de Nest dans la petite surface (83e).

« Nous avons beau chercher le but d'écart, mais Nest a raté une occasion nette. Nous avons eu quelques occasions mais ne les avons pas concrétisées. Tout allait bien surtout en seconde période. La chance n'était pas de notre côté », regrette le coach Andry Hildecoeur Henintsoanarivo.

« Le match a été très disputé. Nous avons donné notre maximum mais n'avons pu marquer », confie pour sa part le défenseur central des Barea, Tony. Le club hôte n'a d'ailleurs fait que gérer son avantage dans les derniers quarts d'heure. Elgeco Plus plie donc bagages même sans défaite en deux matchs à cause du but encaissé au match aller.