Madagascar: Rija Ramanantoanina - Un voyage musical avec Rija Ramanantoanina

« Merci du fond du cœur, Rija ! » C'est avec ces mots chargés d'émotion qu'Antsa Andriam, une fan de Rija Ramanantoanina, a quitté la salle du Ccesca Antanimena hier, après avoir assisté au spectacle célébrant les 35 ans de carrière de l'artiste. Dès les premières notes, Rija Ramanantoanina a plongé le public dans un voyage intemporel, retraçant ses trois décennies et demie de scène.

La décoration, sobre, mais symbolique, mettait en avant un imposant chiffre « 35 » suspendu devant un rideau rouge, rappelant l'importance de cette demi-journée.

Le concert a démarré en douceur avec les titres évangéliques qui ont marqué les débuts du chanteur, sublimés par les chœurs de l'APL. Puis, la magie s'est intensifiée. Des jeunes, des adultes, des familles entières avaient fait le déplacement pour ce spectacle unique, marquant un anniversaire exceptionnel. Les musiciens ont également brillé sous les projecteurs, chacun apportant une touche spéciale : Fy au piano, Diamondra et Sonn à l'orgue, Datita à la guitare, Rindra à la basse, Sandratra aux percussions, Andry au violon, et le trio Tsanta, Miantsa et Kaloina aux instruments à vent.

Les choristes, Andy et Soa, ont magnifié les harmonies, créant une ambiance chaleureuse. Rija Ramanantoanina, complice avec son public, n'a pas manqué de revisiter ses plus grands succès tels que « Mama » et « Fitiavana mamiratra », tout en dévoilant de nouveaux morceaux. C'était un concert où l'anniversaire se fêtait en musique, et où chaque note résonnait comme une déclaration d'amour à ses fans fidèles.