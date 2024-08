Madagascar: Diplomatie - Vers le renforcement des relations avec le Japon

Ce week-end, une rencontre entre Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères malgache, et Kamikawa, son homologue japonais, s'est tenue en vue au pays du Soleil Levant. Lors de la réunion, les coopérations bilatérales entre les deux pays ont été discutées. La relation sera surtout axée sur le renforcement et la promotion d'un « Indo-Pacifique libre et ouvert ».

En août 2025, le Japon et plusieurs pays africains se réuniront afin de peaufiner les relations entre la nation nippone et l'Afrique. Un événement prioritaire pour la Grande Île au point où Rafaravavitafika Rasata a dû faire rapidement la passation avec la nouvelle ministre de la Communication et de la Culture vendredi dernier. Elle qui était l'intérimaire de la MCC depuis la démission de Lalatiana Rakotondrazafy.

Ce week-end, lors de la rencontre ministérielle en vue de la TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique), le nouveau logo de l'événement a été validé par les ministères des Affaires étrangères des différents pays. Une image du continent africain avec en son sein le chiffre neuf pour la neuvième édition du sommet Japon-Afrique.