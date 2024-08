Madagascar: Environnement - Les usagers incités à entretenir les véhicules

Les agents de l'OPJE et ceux de la DGSR ont lancé un appel la semaine dernière pour encourager l'entretien adéquat des véhicules dans la capitale. Cette initiative vise à protéger l'environnement. Préserver un environnement sain pour la santé publique est l'un des objectifs des séances de sensibilisation menées la semaine dernière auprès des usagers de la route dans la capitale. Les officiers de la Police Judiciaire Environnement (OPJE) du ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) et la Direction Générale de la Sécurité Routière (DGSR) ont conjointement organisé cette campagne de sensibilisation.

Il est important de noter que les gaz d'échappement dépassant les seuils autorisés contribuent à la pollution. « En effet, cette pollution de l'air peut entraîner diverses pathologies, telles que la toux, les maladies oculaires, les maladies respiratoires, les maux de tête, les rhumes, ainsi que les cancers du poumon et de la vessie », soulignent les médecins.

La semaine dernière, des agents de la DGSR et de l'OPJE ont réalisé des contrôles dans plusieurs quartiers de la capitale. Ils ont constaté que certains véhicules, qu'il s'agisse d'automobiles ou de deux-roues, étaient en mauvais état et émettent des fumées polluantes. Pour remédier à cette situation préoccupante, les autorités compétentes appellent tous les automobilistes et motards à assumer leurs responsabilités en matière d'entretien de leurs véhicules, qu'il s'agisse de voitures ou de motos, afin de réduire la pollution atmosphérique. Certains usagers de la route ont suggéré que de telles initiatives devraient se poursuivre et être étendues à d'autres zones.

L'entretien régulier des véhicules est essentiel.

« Non seulement cela permet d'éviter les pannes, mais cela garantit aussi la sécurité de la voiture. Il est important de renouveler l'huile du moteur, de remplacer le filtre à huile, le filtre à air et le filtre à pollen. Il faut également contrôler le pot d'échappement et vérifier les amortisseurs et les pneus », a précisé une source autorisée hier. Il est également important de réaliser des visites techniques pour vérifier la mécanique du véhicule, y compris l'état de la carrosserie, les clignotants, les feux, les rétroviseurs, les pneumatiques, les goujons et le système de freinage.

La qualité de l'air s'améliore

Selon le service de la Météorologie, la semaine dernière, une qualité de l'air modérée a été observée à Antananarivo, notamment parce que les concentrations des particules fines sont proches du chiffre recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Toutefois, les conditions météorologiques devraient rester défavorables à l'accumulation de ces pollutions. Ainsi, une qualité de l'air modérée a été maintenue pendant trois jours, selon la prévision.