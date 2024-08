Madagascar: Académie Fosa Juniors FC - La construction d'un complexe gâchée par une arnaque

Victime d'une escroquerie. Le club champion de Madagascar de la saison 2022-23, Fosa Juniors FC, créé en 2016, a concocté depuis environ trois ans le projet de créer une académie de football. Les dirigeants du club ont projeté de construire un complexe sportif à Belobaka à Mahajanga dans le but de contribuer au développement du football et des jeunes dans la région Boeny. Les dirigeants du club majungais ont annoncé ce week-end que « le projet est interrompu à cause d'une affaire d'escroquerie (...) Après avoir reçu le paiement, une somme considérable, l'entrepreneur qui a obtenu le marché a disparu sans avoir respecté ses engagements ».

Dans le projet, le complexe comporte deux terrains de football conformes aux normes FIFA, des infrastructures d'hébergement et de restauration, un bâtiment dédié au suivi médical, etc. Le responsable de l'entreprise privée a disparu après avoir construit les clôtures. L'affaire est entre les mains de la justice, et le responsable de l'arnaque a été arrêté par la gendarmerie.

«D'après les sources au sein du club, l'escroc est actuellement en prison en attendant son procès. Il a malheureusement déjà dépensé l'argent. En outre, il utilise ses contacts et connaissances pour multiplier les interventions dans l'espoir d'échapper aux accusations ».

Les dirigeants du Fosa Juniors FC ont beaucoup investi dans le club durant ses huit années d'existence.