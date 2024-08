Madagascar: Volleyball - Analamanga - Quatre équipes accèdent en 1D

Les clubs relégués en deuxième division et ceux qui accèdent en première division sont connus après les finales des deux catégories du 17 août. Les deux finalistes en 2D masculin, Asi2, club champion, et son dauphin, la deuxième équipe de Vbcd, monteront en division majeure la prochaine saison. Les cinq lanternes rouges de la 1D, à savoir Assm, Sdv, Esva, Bkmv et la première équipe de Vbcd, seront reléguées en 2D.

Les huit clubs maintenus en 1D pour la prochaine saison, sur les treize en lice lors de la saison écoulée, sont, par ordre de classement, le Gnvb 2, club champion, Gnvb 1, vice-champion, Cosfa, Asi1, Mama, Pole, Asi3 et Mvbc. Dix équipes ont été engagées au sommet d'Analamanga en 1D féminine, et les deux dernières au classement final, à savoir Squad 2 et Asi2, seront reléguées en 2D. Une autre formation de Squad en 2D ainsi que 2Avb prennent leur place et évolueront en division majeure en 2025.

La nouvelle équipe de la ligue d'Analamanga a multiplié cette saison, qui va bientôt toucher à sa fin, le nombre de compétitions dédiées aux jeunes. Sans relâche, la ligue va encore concocter et organiser une compétition pour les espoirs U23 garçons et filles.