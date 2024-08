Ile Maurice: Abel Thésée place le pays au 14e rang mondial

Le premier représentant de Maurice aux 45es Championnats du monde de bras de fer de la World Armwrestling Federation (WAF), qui ont eu lieu à Chisinau en République de Moldavie, a, comme promis, ouvert la voie aux ferristes mauriciens. Engagé au bras droit et au bras gauche le week-end dernier dans la catégorie des -100 kg, Abel Thésée a conclu sa participation en accrochant une 14e place mondiale au bras droit sur 26 participants.

Arrivé seul en Moldavie quelques jours avant le coup d'envoi de la compétition, notre compatriote rejoignait les 1 500 compétiteurs venant d'une soixantaine de pays et se présentait comme l'un des Petit Poucet de ce grand rendez-vous mondial réunissant les meilleurs ferristes au monde. Qui plus est, la catégorie dans laquelle il concourait, soit celle des -100 kg, était très relevé avec la présence de compétiteurs expérimentés tels que le champion du monde en titre au bras droit, Yesbolat Karzhau, du Kazakhstan.

Si les autres participants ont pu échanger et partager leur expérience avec le ferriste mauricien, la camaraderie allait laisser place rapidement à l'esprit de compétition pour chaque compétiteur en fin de semaine. Entamant sa campagne sur le bras gauche vendredi, Abel Thésée allait rapidement découvrir le haut niveau de la discipline, s'inclinant d'entrée face au Kazakh Artyom Supanev avant de prendre la porte de sortie sur ce bras en perdant de nouveau face à l'Ukrainien Ihor Pasieka.

%

Le lendemain, Abel offrit une meilleure prestation au bras droit, censé être le bras le plus dominant parmi les ferristes. Après un long duel face au Japonais Ryuuichi Mikami, ce dernier ayant notamment contesté leur premier échange auprès des arbitres, le Mauricien livra un beau duel malgré une énième défaite à la table 7. Il revint de nouveau sur cette même table pour faire face au finaliste au bras droit, le Kazakh Yesbolat Karzhau, qui l'emporta sans grande surprise.

Croyant que la compétition était terminée comme la veille, le Mauricien rata son match face au Camerounais Inoussa Moluh. Le dernier nommé termina sa compétition à la 8e place mondiale tandis qu'Abel Thésée boucla son épreuve au bras droit avec une 14e place mondiale. «Très belle expérience et super content d'avoir eu beaucoup de frottements très difficiles. J'ai pu affronter l'ancien champion du monde et d'autres qui avaient ou ont terminé dans le Top 3 ou Top 5 mondial. C'était vraiment un honneur d'être là pour représenter Maurice et ramener ce que j'ai pu voir et comprendre sur l'île pour qu'on puisse repartir l'année prochaine avec une meilleure délégation», déclare Abel Thésée.

Ce dernier n'a pas manqué de remercier Javed Bhunnoo et l'Armwrestling Mauritius tout en saluant les pratiquants du bras de fer à Maurice. «L'île Maurice fait aujourd'hui 14e au bras droit, c'est dire si on a du potentiel et on peut vraiment marquer fort», conclut-il tout en lançant un appel à tous ceux qui veulent découvrir ce sport qu'est le bras de fer.