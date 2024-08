Ile Maurice: «Dil Ka Sukoon» met en scène notre compatriote Sonia Shukla

Notre compatriote Sonia Shukla, actrice à Bollywood, fait de nouveau parler d'elle. Après Tera Vaar (2022), une première chanson où elle figurait aux côtés de l'acteur, rappeur et producteur Amit Misra, Sonia Shukla revient face à la caméra avec la chanson intitulée Dil Ka Sukoon. Une fois de plus, elle est aux côtés d'Amit Misra. Pour ce nouveau titre, Amit Misra revêt plusieurs casquettes puisqu'il est à la fois acteur, parolier, producteur et réalisateur.

Tout comme Tera Vaar, Dil Ka Sukoon est une chanson romantique à souhait, mettant en avant les codes de Bollywood qui incluent chanson en playback romantique, paysage majestueux, jeux de scènes romantiques et costumes glamour.

Depuis sa sortie sur YouTube, le 9 août, le clip de Dil Ka Sukoon a été visionné plus de 100 000 fois et les commentaires sont plus que flatteurs : «Everything is perfect», «it's really an excellent music video», «lovely performance», «great acting» soulignent les internautes.

Dil Ka Sukoon laisse entendre la voix de Hemant Brijwasi, chanteur playback et gagnant des compétitions télévisées Rising Star 2 et Sa Re Ga Ma Pa 2018. Ce dernier a prêté sa voix à de nombreuses chansons de film populaires, à l'instar de Soorma et Manikarnika. La musique de Dil Ka Sukoon porte la signature de Bubble Music. Le clip, mettant en avant un magnifique paysage montagneux, a été tourné dans le parc national Jim Corbett, situé dans l'Etat d'Uttarakhand, en Inde.

«Tera Vaar a été un succès et Dil Ka Sukoon est très tendance. Dil Ka Sukoon est un titre très apprécié. Depuis sa sortie, l'équipe reçoit des retours positifs notamment sur le lieu, les costumes, ainsi que les paroles qui sont apaisantes. Beaucoup disent que la chanson leur rappelle les tubes des années 90», souligne Sonia Shukla.

La jeune femme fait ressortir qu'on lui a conféré le titre de «First Mauritian Girl to be featured in such big songs in Bollywood». Depuis la sortie de ce nouveau clip, plusieurs magazines et journaux indiens en ont parlé dans leurs colonnes. Parmi eux, on citera The Asian Talks, The Bharat Now ou encore Dastak Times. «C'est pour moi un grand accomplissement que de laisser une marque dans un pays étranger et c'est un moment de fierté pour moi et mon pays», souligne Sonia Shukla.

Petit à petit, la jeune femme se fait une place au coeur de Bollywood. «Mes projets futurs incluent une autre chanson, qui est presque prête, et ne tardera pas à sortir. J'ai également signé pour le rôle principal dans un film de Bollywood», fait ressortir Sonia Shukla. L'actrice n'a donc pas fini de nous étonner.

Sonia Shukla est issue d'une mère indienne, auteure de plusieurs livres, et d'un père mauricien, un musicien «qui joue de plus de 20 instruments de musique, tant indiens qu'occidentaux». C'est dans le nord de l'île qu'elle grandit. Avant de devenir actrice, elle exerçait en tant qu'hôtesse de l'air. «J'ai travaillé pour des compagnies aériennes européennes. Avant de rejoindre le domaine de l'aviation, j'étais dans le secteur de l'informatique où j'ai travaillé pour des entreprises de renom à Dublin, en Irlande», souligne-t-elle.

Ses parents lui ont transmis la fibre artistique car en plus de son métier actuel d'actrice à Bollywood, Sonia Shukla est également une musicienne diplômée. «Mon gourou est mon père», affirme-t-elle. La jeune femme joue du piano et du sitar. «En sus de cela, je peins et mes hobbies incluent l'apprentissage de nouvelles langues, la natation, la lecture et les arts martiaux», conclut-elle.

Si vous n'avez pas encore visionné le clip de Dil Ka Sukoon, c'est le moment de vous y mettre. Voilà de quoi rendre fiers les Mauriciens. Sonia Shukla est une jeune actrice à suivre.