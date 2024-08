Ethiopie: Le pays et le Japon s'engagent à renforcer leurs liens bilatéraux et leur coopération dans divers domaines

Addis Abeba — L'Éthiopie et le Japon ont convenu de consolider leurs relations bilatérales et de renforcer leur coopération dans divers domaines d'intérêt mutuel.

Le ministre d'État des affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga, a rendu une visite de courtoisie à Kiyoto Tsuji, ministre d'état des affaires étrangères du Japon, en marge de la réunion ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) à Tokyo.

La discussion a porté sur le renforcement des relations bilatérales et de la coopération dans le domaine des questions politiques, économiques et de paix et de stabilité régionales dans les relations avec la Corne de l'Afrique ainsi que sur les relations plus larges entre l'Afrique et le Japon.

Il a souligné la relation de longue date entre les deux pays, a souligné l'engagement ferme de l'Éthiopie à renforcer ses relations avec le Japon.

Il a souligné le rôle des plateformes de la TICAD dans la promotion d'une plus grande coopération dans le domaine du transfert économique et technologique et dans le renforcement de la coopération multilatérale, selon l'ambassade d'Éthiopie à Tokyo.

Misganu a ensuite expliqué le désir de l'Éthiopie de bénéficier de l'initiative de la TICAD et de soutenir les stratégies et initiatives africaines.

En outre, le mi nistre d'état a encouragé l'entrée de davantage d'entreprises japonaises en Éthiopie, afin d'explorer les opportunités attrayantes créées par la réforme macroéconomique, pour maximiser les avantages mutuels des deux pays.

Pour sa part, le ministre d'état japonais des affaires étrangères, Kiyoto Tsuji, a souligné le désir du Japon de renforcer son partenariat avec l'Éthiopie au niveau bilatéral et sur des plateformes multilatérales comme la TICAD pour améliorer les relations Afrique-Japon sur la base d'une approche gagnant-gagnant.

Les deux responsables ont engagé une discussion constructive sur les questions bilatérales, régionales et mondiales d'intérêt commun.