Angola: Le MPLA souligne les efforts de l'Exécutif pour le progrès du pays

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a souligné lundi le travail de l'Exécutif angolais en faveur du progrès et du développement socio-économique du pays, malgré les difficultés et les problèmes qui restent à résoudre.

A l'ouverture de la "Rencontre nationale avec les premiers secrétaires des Comités d'action du Parti, sous le thème "Tous pour les bases, tous pour les communautés", João Lourenço a souligné, entre autres, les investissements sociaux en cours dans le pays.

Il a ainsi parlé de la construction et de la réhabilitation d'écoles et d'autres établissements éducatifs, d'hôpitaux de différents niveaux de service, de projets d'eau et d'énergie, de logements, de réseaux routiers, de ports et d'aéroports.

Il a aussi fait savoir que l'Exécutif construit des raffineries de pétrole pour augmenter l'offre de produits raffinés tels que le diesel et l'essence, ainsi que de grands projets pour lutter contre la sécheresse dans le sud de l'Angola, qui commencent déjà à renverser la situation vécue il y a deux ans.

João Lourenço a encore mis en relief l'amélioration de l'environnement des affaires qui a augmenté la production interne de biens et services essentiels, le soutien et l'importance accordée à l'agriculture et à la pêche, en particulier l'agriculture familiale, qui a augmenté l'offre de nourriture produite dans le pays.

Il a expliqué que ces actions améliorent les conditions de vie des familles des zones rurales et qu'avec tous ces investissements, les entreprises publiques et privées génèrent davantage d'emplois, notamment pour les jeunes.

CAP

Dans son discours, destiné en grande partie aux premiers secrétaires des Comités d'action du parti (CAP), il les a appelés à oeuvrer au dialogue, à la sincérité, à l'ouverture et à la transparence, car, parfois, un simple mot peut réconforter un citoyen dans le besoin.

Il a félicité les premiers secrétaires des CAP pour le travail qu'ils accomplissent sans relâche, sans se soucier de l'immédiateté que fournissent les caméras photographiques et de télévision en cas de couverture leur activité.

Deux mille sept cents premiers secrétaires venus de tout le pays participent à cette réunion.