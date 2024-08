L'attaquant togolais Laba Kodjo Fo-Doh continue de marquer l'histoire du football aux Émirats arabes unis en atteignant un record de 101 buts en UAE Pro League.

Depuis son arrivée dans ce club 2019, Laba s'est imposé comme l'un des joueurs les plus prolifiques et influents de la ligue, gravissant rapidement les échelons pour devenir l'un des meilleurs buteurs africains de tous les temps dans cette compétition.

Al-Aïn FC, l'un des clubs les plus prestigieux des EAU, a salué la performance exceptionnelle de Laba, qui a atteint ce jalon de 101 buts en championnat. « 101 buts en ligue, c'est exceptionnel, ce qui arrive est plus beau et le meilleur reste à venir », se sont félicités les dirigeants du club, soulignant l'impact majeur de Laba sur les succès récents de l'équipe.

Sous contrat avec Al-Aïn FC jusqu'en 2026, Laba Kodjo Fo-Doh a non seulement prouvé son talent, mais il est devenu une véritable figure emblématique. Sa capacité à marquer des buts cruciaux et à influencer le jeu en fait un atout indispensable pour l'équipe.

Depuis son arrivée en 2019, Laba n'a cessé de démontrer son efficacité devant les buts. En 2022, il a raflé plusieurs trophées prestigieux, dont celui du meilleur joueur étranger, du meilleur buteur, et du plus beau but de la saison lors des United Arab Emirates Pro League Awards. Ces distinctions reflètent non seulement son talent individuel, mais aussi son importance pour le succès global d'Al-Aïn FC.

Fondé en 1968, Al-Aïn FC est l'un des clubs les plus anciens et les plus décorés des Émirats arabes unis. Basé dans la ville d'Al-Aïn, le club a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux, affirmant sa domination dans le football de la région. Al-Aïn FC a notamment remporté la UAE Pro League à 14 reprises, ainsi que plusieurs autres compétitions nationales, comme la Coupe du Président, la Coupe des Émirats et la Supercoupe des Émirats.

Sur la scène internationale, Al-Aïn FC a également brillé en remportant la Ligue des champions de l'AFC en 2003, et en atteignant la finale de cette compétition en 2005 et 2016. Ce palmarès fait d'Al-Aïn FC une véritable puissance du football asiatique.