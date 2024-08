Angola: Luanda accueille une conférence internationale sur le leadership

Luanda — L'ancien vice-président de la République, Bornito de Sousa, et l'ancien président de la Commission européenne, Durão Barroso, seront les principaux intervenants de la deuxième édition du Congrès international de leadership assertif 2024, qui se tiendra le 9 septembre prochain à Luanda.

Selon le quotidien Journal de Angola, l'événement, qui devrait rassembler plus de 400 participants, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des universitaires et des professionnels de différents domaines, vise à promouvoir l'échange de connaissances et d'expériences sur le leadership assertif, à travers des stratégies efficaces, qui stimulent la productivité et la gestion à différents niveaux.

L'ancien Premier ministre portugais Durão Barroso, actuellement président non exécutif de la Banque internationale Goldman Sachs, a également été l'un des principaux architectes des accords de Bicesse pour la paix en Angola et devrait être présent au congrès pour partager sa vaste expérience en matière de gouvernance mondiale et politique internationale.

La présence de Bornito de Sousa à l'événement est due au fait qu'il est un juriste et professeur universitaire respecté, dans la discipline des sciences politiques et du droit constitutionnel, et son discours doit se concentrer sur une analyse approfondie de « l'importance du droit dans la construction de sociétés démocratiques et stables ».

Il est également confirmé, selon le sociologue Francisco Destino, organisateur de l'événement, la présence de la femme d'affaires et « coach » internationale, Tathi Deândhela, considérée comme une référence en matière de productivité et de haute performance.

Lors de la conférence, Tathi Deândhela interviendra sur les « Stratégies pratiques pour améliorer la productivité dans l'environnement de l'entreprise ».