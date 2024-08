Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Calme précaire à Lubero après des affrontements entre les FARDC et le M23

Dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu, un calme précaire règne depuis ce lundi 26 août dans la matinée, le long des lignes de front entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les rebelles du M23. Selon des sources locales, les affrontements survenus dimanche matin à Kathwa et Kikuvho ont cessé, et les armes se sont tues. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué.

La situation demeure toutefois imprévisible dans cette zone, avec les FARDC et les rebelles du M23 positionnés autour des localités de Matembe et Kasehe, d'après la société civile. L'incertitude persiste également à Kikuvho, où les combats de dimanche ont opposé les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, aux FARDC appuyés par les combattants Wazalendo. Les sources locales rapportent que les deux camps continuent de renforcer leurs positions en hommes et en munitions, ce qui laisse craindre une reprise des hostilités.

Des témoins ont signalé, dimanche soir et ce lundi matin, le passage de camions transportant des troupes du M23 en provenance de Kanyabayonga, en direction de Kirumba. Ce mouvement de troupes rebelles inquiète la population locale, provoquant un nouveau déplacement des civils vers des zones jugées plus sûres. Alors que les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu en vigueur, la société civile redoute une recrudescence des combats dans la région