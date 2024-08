Afrique: Jeux paralympiques Paris 2024 (28 Aout-8 Septembre) - A la conquête de nouveaux sacres !

De tout temps, nos sportifs à besoins spécifiques ont toujours excellé dans les échéances de grande envergure auxquelles ils ont pris part, les Jeux paralympiques notamment. Et ils ne comptent pas déroger à la règle aux Jeux de Paris.

Forte de 25 athlètes, la délégation tunisienne a déjà pris ses quartiers au village paralympique à Paris. Nos représentants sont déjà fin prêts et n'attendent que le Jour J pour se mettre en évidence.

L'équipe de Tunisie d'handisport se compose d'un groupe hétérogène. Il y a d'abord les porte-drapeaux classiques de ce sport, en premier lieu les champions paralympiques Walid Ktila et Raoua Tlili qui, âgés respectivement de 39 et 34 ans, n'ont pas encore dit leur dernier mot et s'apprêtent à négocier les Jeux de Paris avec la même envie et la même détermination, toujours portés par la rage de leurs débuts et qui, d'ailleurs, ne les a jamais quittés.

Puis, il y a ceux qui font leurs débuts dans la sphère du très haut niveau. Les Hatem Nasrallah, Oussama Sassi, Nourhène Belhadj Salem ou encore Saida Naili, voilà des noms qui ne résonnent pas encore, mais qui ne tarderont pas à prendre la relève à Walid Ktila, Raoua Tlili, Mohamed Farhat Chida ou encore Yassine Gharbi et Maroua Brahmi.

Peut-être en 2028 !

Pour ces jeunes, la relève ce n'est pas pour tout de suite. En tout cas, pas à Paris, probablement à Los Angeles dans quatre ans. C'est qu'un athlète comme Walid Tlili, la retraite ce n'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain : "Je pense faire un autre cycle olympique avant de décider de prendre ma retraite. Je ressens encore la force et, surtout, la volonté de continuer à faire ce que je sais faire le mieux : concourir sur fauteuil roulant. Avec les années, je n'ai pas le sentiment que je suis en train de prendre de l'âge, mais plutôt de gagner en expérience. J'ai toujours cette flamme en moi qui me pousse à me surpasser. Pour le moment, je continue à courir. La retraite, c'est peut-être pour 2028.", nous a confié Walid Ktila qui semble ne pas changer d'avis sur la question depuis une année quand on l'a interrogé s'il compte ou pas mettre fin à sa carrière.

%

A 39 ans, Walid Ktila a déjà une carrière bien remplie. Un palmarès riche qui fait rêver : détenteur de cinq records du monde, il est aussi champion du monde du 100 m, 200 m, 400 m et 800 m de sa catégorie T38 pour les courses du fauteuil roulant, outre qu'il est champion paralympique en 100 m et 200 (Londres 2012), en 100 m (Rio de Janeiro 2016), en 100 m et 800 m à Tokyo en 2021.

Un dernier stage à Evreux

La délégation tunisienne s'est envolée pour Paris depuis le 10 de ce mois. Mais avant de rejoindre la capitale française, nos sportifs ont mis le cap sur Evreux qui se trouve à 97 kilomètres de Paris, pour y effectuer un dernier stage de dix jours. Nos athlètes ont pris leurs quartiers dans le village paralympique, jeudi dernier. Ils séjournent dans de bonnes conditions et sont fin prêts physiquement et mentalement à aller au front.

Brahmi et Chida porteront le drapeau national

Le choix a été porté sur les athlètes Maroua Brahmi et Mohamed Farhat Chida pour porter le drapeau national à la cérémonie d'ouverture de la 17e édition des Jeux paralympiques qui se tiendront à Paris du 28 août au 8 septembre 2024.

Et si le coup d'envoi des Jeux paralympiques sera donné ce mercredi, l'entrée en lice de nos athlètes aura lieu vendredi prochain.

Raoua Tlili et Samar Ben Koelleb ouvriront le bal vendredi matin à 9h35 pour disputer la finale au lancer de poids (F 41). Plus tard en début de soirée, à 18h10, Marwa Brahmi fera son entrée en la matière en finale de l'épreuve de club F32. A 19h50, Ahmed Ben Moslah négociera la finale du lancer de disque (F37). Enfin, à 20h36, Soumaya Bousaid disputera la demi-finale de la course de 1.500 m (T13).

Bref, des médailles éventuellement dès le premier jour de la compétition avec Raoua Tlili et Marwa Brahmi en particulier, qui ont de fortes chances de monter sur le podium. La délégation tunisienne est bien décidée à disputer ses chances à fond, les champions et championnes ne manquent pas.