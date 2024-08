Tunisie: Dans une visite inopinée - Le Chef de l'Etat se rend à Siliana et à la délégation du Sers

Le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu hier à la délégation du Sers au Kef et à la ville de Siliana où il a rencontré un bon nombre de citoyens et s'est enquis de leurs préoccupations et situation.

Le Chef de l'Etat a expliqué que les solutions ne peuvent être que collectives dans tous les secteurs et dans toutes les régions de la République, soulignant que la volonté est ferme, que la détermination à surmonter tous les défis est forte et que le travail se poursuit jusqu'à ce que soit réalisée la justice souhaitée et que les services publics de base dont chaque citoyen a besoin soient réhabilités.

Le Président de la République a expliqué que bon nombre des choix ratés, il y a plus de trois décennies, ont conduit à ces situations, et que la solution réside dans la restauration du rôle social de l'Etat tout en poursuivant la guerre contre la corruption.