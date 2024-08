Tunisie: CA / Profil de l'équipe - Une pièce pour compléter le puzzle

Concernant le renouvellement de l'effectif clubiste, jusque-là, la défense est blindée, l'attaque est assez bien fournie et les relayeurs-sentinelles enrôlés répondent aux exigences du haut niveau local. Reste cependant à pourvoir un poste, celui de play-maker. Choukane aura un lourd rôle.

Que de bonnes nouvelles au CA ces derniers jours. Pourvu que ça dure. Ainsi, le gardien Moez Hassen, le latéral Ghaith Zaalouni et l'attaquant Bassem Srarfi seront bientôt à disposition du staff technique du Team Tunisie en prévision de la rentrée des Aigles de Carthage, en éliminatoires de CAN face à Madagascar et contre la Gambie.

Choukane, les attentes

Volet pépites clubistes, les jeunes internationaux cadets, Koussai Khemiri, Youssef Mrad et Ammar Abdelhak rejoignent les élites. Tous trois natifs de 2007, l'avenir leur appartient. Au CA de les couver et de faire en sorte d'accompagner leur progression sans qu'aucune entrave ne vienne perturber la quiétude de ces apprentis. Enfin, une remarque s'impose concernant le renouvellement de l'effectif clubiste, un bon cru appelé à devenir peut-être un millésime. Jusque-là, la défense est blindée, l'attaque est assez bien fournie et les relayeurs-sentinelles enrôlés répondent aux exigences du haut niveau local. Reste cependant un poste à pourvoir, un maillon essentiel pour ne pas seulement faire la liaison entre les avant-postes et l'entrejeu, mais pour poser le jeu tantôt. Et c'est le Ghanéen Choukane qui devrait s'en charger. Un jeune dont on dit beaucoup de bien.