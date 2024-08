Tunisie: Les JTC fêtent leurs 25 ans - Un quart de siècle d'art dramatique au service de l'humanité

Les Journées théâtrales de Carthage (JTC) s'apprêtent à célébrer leur quart de siècle avec une édition qui promet d'être mémorable. Du 23 au 30 novembre 2024, on offre une plateforme unique pour mener une réflexion profonde sur l'art dramatique et son rôle crucial dans notre société contemporaine.

Au coeur de cette 25e édition, un colloque international se tiendra du 25 au 27 novembre, abordant un thème aussi audacieux que nécessaire : «Théâtre, génocide et résistance : pour une nouvelle vision de l'humanité». Ce choix thématique, loin d'être anodin, reflète l'engagement des JTC à confronter les enjeux les plus pressants de notre époque. Le colloque ambitionne d'explorer les multiples facettes du théâtre face aux tragédies humaines. Comment l'art scénique peut-il témoigner de l'indicible ? Quelles sont les spécificités esthétiques du théâtre traitant du génocide et de la résistance à travers le monde ? Ces questions, parmi d'autres, seront au coeur des débats.

L'interaction entre l'art théâtral et les sciences humaines sera également scrutée, offrant un regard interdisciplinaire sur la manière dont le théâtre peut contribuer à la compréhension et à la construction des identités collectives face aux traumatismes historiques. Cette édition des JTC s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu, notamment au Moyen-Orient. Sans tomber dans le piège de l'instrumentalisation, le festival réaffirme son soutien aux causes humanitaires, dont celle du peuple palestinien, tout en aspirant à transcender les clivages pour promouvoir une vision universelle de l'humanité.

L'ambition des organisateurs est claire : faire du théâtre un vecteur de changement, un espace où les perceptions évoluent, où les cultures se rencontrent, où l'expérience humaine est partagée dans toute sa complexité. C'est un pari audacieux mais nécessaire, celui de transformer la scène en un lieu où la mémoire des tragédies passées nourrit l'espoir d'un avenir plus juste et plus humain. Les JTC 2024 s'annoncent donc comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui croient en la puissance du théâtre comme outil de réflexion, de résistance et de renouveau.

Carthage, berceau de civilisations millénaires, s'apprête une fois de plus à être le théâtre d'échanges qui pourraient bien redéfinir notre vision de l'humanité.