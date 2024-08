Congo-Brazzaville: Coopération - Le Venezuela consolide ses relations culturelles avec le pays

Les ambassades de la République bolivarienne du Venezuela à travers le monde ont organisé des activités politique, culturelle et sportive le week-end dernier. Au Congo, cela a été marqué par l'animation culturelle avec le groupe Tam-Tam des femmes, ainsi que l'échange avec les jeunes apprenants de langue espagnole latino-américaine dans ladite ambassade.

La tenue des activités auxquelles a pris part la jeunesse congolaise s'inscrit dans le cadre de la manifestation pour la solidarité et le soutien au peuple vénézuélien et à son gouvernement, suite à la réélection de leur président de la République, Nicolas Maduro. « Aujourd'hui dans toutes les ambassades du Venezuela à travers le monde, se sont organisées des activités politique, culturelle et sportive, pour montrer la coopération et le soutien des différents peuples du monde à la révolution bolivarienne.

Ceci pour montrer aussi que nous, peuple vénézuélien, avons acquis la paix sans l'intervention étrangère. Cette paix chèrement acquise, qui nous a permis de voter en toute souveraineté et en toute indépendance notre président, Nicolas Maduro, pour un troisième mandat », a déclaré un responsable de l'ambassade du Venezuela au Congo.

Pour lui, aucune personne venant d'ailleurs ne peut leur imposer ce qu'ils doivent faire. « Nous faisons nous-mêmes ce qui est bon pour notre pays. Aucune personne venant d'ailleurs ne peut nous dire ce qu'il faut faire et qui choisir. Le peuple vénézuélien est libre et souverain de porter son choix sur qui il veut. Nous coopérons avec divers peuples et différents gouvernements du monde.

%

Cela s'explique aussi par la tenue de ces activités partout où nous avons nos ambassades. Ici à Brazzaville, nous avons suivi le groupe Tam-Tam des femmes. Ces femmes sont talentueuses. Elles sont très fortes, très bonnes et nous ont épatés. Nous allons les envoyer au Venezuela pour démontrer votre culture, la culture congolaise, aussi pour dire que nous avons la même culture noire », a-t-il poursuivi.

Enfin, il a indiqué que le pays est en paix en dépit des gens de mauvaise foi qui ont mis beaucoup d'argent en jeu pour dire autre chose que ce qui se passe réellement au Venezuela, des gens qui veulent perturber cette paix par le mensonge. Le Venezuela est bel et bien en paix et pour preuve, a-t-il confirmé, le gouvernement a mis en place tous les pouvoirs de l'État pour défendre le pays, notamment l'exécutif, législatif, le juridique, électorale et morale.

Un pays ouvert dans la coopération

Parlant de la coopération, ce responsable de l'ambassade a indiqué que le président commandant Hugo Chavez avait reconnu l'Afrique comme le continent mère, parce que les Vénézuéliens sont des descendants de ce continent. C'est pourquoi il a signé la coopération avec beaucoup des pays africains. Le président Nicolas Mauron est donc sur les traces du président commandant Hugo Chavez et soutient la politique extérieure du Venezuela en Afrique.

« Nous allons continuer ainsi avec la coopération culturelle pour voir quels sont les groupes avec lesquels nous pouvons travailler sur les manifestations culturelles, parce que nous avons là-bas l'héritage africaine pour danser et jouer. Nous continuons aussi à dispenser les cours d'espagnol latino-américain à la jeunesse congolaise afin de lui offrir des opportunités dans le travail qu'elle aura à faire tant dans le secteur privé que public. On va également continuer la coopération dans d'autres domaines », a-t-il assuré.

Les jeunes étudiants congolais qui ont participé à cette activité ont aussi exprimé leur soutien au président et au peuple vénézuélien. C'est le cas d'Hervé Kimbantsa, étudiant en licence II à la faculté de droit. « Je salue la coopération culturelle avec le Venezuela. Je suis étudiant en langue espagnole latino-américaine, promotion 2024. Présentement, je peux tenir plus d'une trentaine de minutes de dialogue en espagnol latino-américain, cela me réjouit énormément. J'en profite aussi de l'occasion pour lancer un vibrant appel au peuple vénézuélien d'être toujours debout et d'être heureux de ce qu'il a et de ce qu'il fait », a indiqué l'étudiant.

Pareil pour Tania Belvie Bokouango, étudiante en deuxième année de master à la faculté des sciences économiques. « Nous sommes venus nous procurer de ce qui se passe au Venezuela après la réélection du président Nicolas Maduro Moros. C'est vrai, il y a eu quelques contestations bien organisées, mais le président Maduro a été bel et bien réélu et a le soutien de son peuple et des amis du Venezuela, notamment la jeunesse congolaise.

En ce qui concerne la coopération avec ce pays, c'est une bonne initiative parce qu'elle permet à cette jeunesse d'apprendre une langue étrangère à l'instar de l'espagnol latino-américain. Cette initiative m'a permis aujourd'hui de tenir un dialogue en espagnol, notamment sur comment se présenter, écrire en cette langue. Me rendre au Venezuela me permettra davantage d'approfondir ma connaissance en langue espagnole latino-américaine », a-t-elle fait savoir.