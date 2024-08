Madagascar: Athlétisme - La ligue d'Analamanga domine les débats

Le championnat national d'athlétisme pour les jeunes, des catégories U16, U18 et U20, a pris fin hier sur la piste d'Alarobia. Ce premier grand rassemblement des athlètes issus de 13 ligues régionales, dont Diana, Boeny, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Ihorombe, Amoron'i Mania, Fitovinany, Anosy, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy, et de la section Atsimo Atsinanana, a montré des potentiels qui assureront l'avenir de l'athlétisme malgache.

Les athlètes de la ligue Analamanga ont dominé les débats en totalisant 59 médailles, dont 27 en or, 17 en argent et 15 en bronze. La ligue Atsinanana se classe en deuxième position avec 14 médailles d'or, 13 en argent et 8 en bronze. La région Vatovavy a occupé la troisième place avec 8 médailles d'or, 8 en argent et 11 en bronze.

Les deux courses les plus attendues étaient la finale du 100 m plat, pour les catégories U20 filles et garçons. Dans la catégorie féminine, Ophélie Razafimandimby, de l'ABCA d'Amoron'i Mania, a remporté le titre de championne de Madagascar en bouclant la distance en 12"3. Tatiana Ramihariandrisoa de 3FB Analamanga s'est adjugé le titre de vice-championne avec un temps de 12"6.

Un beau doublé de Rebiby

Mara Anjatiana Pitou du club ASLPNYA d'Ihorombe a obtenu le bronze avec un temps de 13".

Chez les garçons, Ray Rabenaivo de 3FB Analamanga, devenu champion de Madagascar, a survolé la concurrence avec un temps de 10"8. Il a été suivi par Steve Raherimihaja de l'Ascut Atsinanana, vice-champion de Madagascar avec un temps de 11"3. La médaille de bronze est revenue à Nantenaina Randriamanalina qui a bouclé la distance de 100 m en 11"5.

Dans les courses de longue distance de 10 000 et 5 000 mètres, l'athlète de l'ASSAF/ANOSY, Gertrun Rebiby, a réalisé un beau doublé. Il a dominé les 10 000 mètres vendredi avec un temps de 33'10"3 et a remporté la course de 5 000 mètres samedi avec un temps de 16'14"4. Alfred Naliarivelo de l'ADN/Itasy a obtenu l'argent et est devenu vice-champion de Madagascar en 10 000 m avec un temps de 34'57"5. Jean Louis Rakotondrasoa a décroché la médaille de bronze avec un temps de 35'10"3.

Pour Hery Rambeloson, directeur technique de la FMA, aucun record de Madagascar n'a été établi. « Je suis un peu satisfait de la prestation de nos jeunes athlètes. En finale du 100 m U20 garçons, avec des suivis, le champion de Madagascar a encore une marge de progression. Les jeunes athlètes ont de l'ambition et il appartient à tous les dirigeants sportifs de montrer la bonne voie à suivre », confie le DTN.