Tunisie: Expatriés - Talbi solide au poste

En attendant de passer chez les Canaris de Nantes...

En disputant son 2e match consécutif avec Lorient, vainqueur de Grenoble (2-0), le défenseur central Montassar Talbi, noté 7,1, ne peut que susciter davantage l'intérêt des recruteurs comme ceux du FC Nantes, pour retrouver le plus rapidement possible l'élite du football hexagonal, une place qui lui sied. Deuxième victoire et 0 but encaissé pour les Merlus en tête de la Ligue 2 française, après celle face à Martigues 1-0, au stade Vélodrome.

Skhiri cale au Signal Iduna Park

Auteur pourtant d'un match accompli, au-dessus de la moyenne avec une note de 6,9 et un carton jaune pour une faute à la 86', le milieu axial de l'Eintracht Francfort, Elyès Skhiri, perd à Dortmund (2-0) en ouverture de la Bundesliga.

Khazri tombe face au PSG

Longtemps buteur au Parc des Princes, Wahbi Khazri n'a pas renouvelé ses performances passées notamment sous ses anciennes couleurs, en s'inclinant lourdement avec Montpellier (6-0) face au PSG. Il a même récolté un carton jaune à la 57', avant de sortir 11 minutes plus tard.

Second revers pour Abdi

En Ligue 2 française, Ali Abdi et Caen enchaînent une deuxième défaite de suite, cette fois à Pau, pourtant réduite à neuf plus d'une demi-heure. Avec une note de 7,6, Abdi a notamment manqué de réussite, en tirant deux fois hors cadre. Guère mieux pour Amine Cherni, défenseur de Laval qui a subi la loi de Guingamp (0-1) et remplacé à la 78'.

Rafia perd à Milan

En dépit d'avoir débuté le match face à l'Inter, le milieu offensif de Lecce, Hamza Rafia, s'est incliné (2-0). Il est sorti à la 64' minute de jeu et a été l'auteur d'une prestation d'ensemble moyenne.

Bronn s'incline

Plus bas, en Série B italienne, le défenseur central de Salernitana, Dylan Bronn, a subi la loi de Sudtirol (3-2). Bronn a disputé toute la rencontre et a reçu une note de 6,8.

Ayari entre et gagne

Le binational Tuniso-suédois de Brighton, Yassine Ayari, est entré à la dernière minute du match face à Manchester United et a disputé 8 minutes de temps additionnel. A la clé, une victoire inespérée (2-1) obtenue à la 95' et une note de 6,8. En face, le Mancunien Hannibal Mejbri n'était pas inscrit sur la feuille de match et susciterait fortement l'intérêt de Burnley, club de Championship pour un prêt.

Valery stoppé par Leeds

L'arrière droit de Sheffield Wednesday, Yan Valery, s'est incliné (2-0) face à Leeds United. Il a été noté 6,7 et a disputé toute la partie.

De son côté, moins bien loti, le milieu de terrain, Anis Ben Slimane, est entré à la 70' du match contre Norwich (1-1), sans faire la différence avec une note de 6,4. Enfin, Driss Mizouni, milieu de terrain gauche d'Oxford United, a perdu face à Blackburn Rovers (2-1) et a joué jusqu'à la 82e minute, fournissant une performance individuelle honorable avec 28 passes réussies sur 29 et 5 duels au sol sur 6 gagnés, notamment.

Chouchane se blesse

Les grands débuts de Samy Chouchane en League One (D3) sous les couleurs de Northampton ne sont pas un souvenir impérissable. Il a été remplacé pour blessure à la 71' et a obtenu une note satisfaisante de 7,3, réussissant au passage avec les siens le nul (2-2) contre Barnsley.

La découverte Groller

En ligue 2 autrichienne, Amin-Elias Groller, jeune défenseur central du Rapid Vienne II (réserve), s'est imposé (4-0) face à Voitsberg. Groller a disputé son 3e match sur 4 possibles. Il a joué quelques minutes avec l'équipe première en coupe il y a un mois et a occupé le banc de touche du Rapid Vienne en Europa League. De son côté, l'attaquant Seifeddine Chebbi d'Austria Lustenau, 31 ans, est entré à la 71' lors de la victoire (2-1) face à Horn, récoltant un jaune au passage.

Ben Larbi victorieux

L'opposition entre Firas Ben Larbi, milieu gauche de Sharjah SC, opposé au duo Haddadi-Jouini avec Dibba Al Hisn, a tourné à l'avantage du premier qui s'est imposé (4-1), noté 7,5 sur sofascore. Le défenseur central et capitaine Oussama Haddadi a disputé tout le match, tout le contraire de l'ex Stadiste Haythem Jouini sorti à la 77' avec un carton jaune récolté.

1ère victoire pour Ferjani Sassi

C'est le premier succès de la saison après 3 matchs disputés pour Gharafa et son milieu de terrain Ferjani Sassi sur le score de 2-1 face à Al Rayan. Sassi a été noté 7,2 sur sofascore malgré un carton jaune récolté pour faute à la 57'. Aissa Laidouni s'est imposé également avec Wakrah face à Al Shahaniya (1-0).

Chikhaoui cale d'entrée

En ouverture du championnat émirati, le milieu de terrain droit d'Ajman et ex-Usémiste, Haykel Chikhaoui, s'est incliné face à Al Wahda (1-0) sur un but contre son camp de son compère en défense Kosanovic à la 86'. Aligné durant tout le match, il est noté 6,9. Enfin, pour sa première, l'arrière droit d'Ajman SC, parti libre de l'ESS, Fradj Ben Njima, n'est pas mieux loti après avoir été remplacé à la 72' du match.