Tunisie: Santé mentale au pays - Comment briser le mur du silence ?

La pandémie du Covid-19 a laissé des séquelles indélébiles sur la société tunisienne, mettant en lumière un problème sanitaire sous-jacent trop longtemps ignoré: la santé mentale.

Alors que les efforts se concentrent souvent sur le renforcement des infrastructures physiques et la réponse aux urgences sanitaires, la question de la santé mentale reste reléguée au second plan. Pourtant, l'impact psychologique de la pandémie est bien réel. Aujourd'hui, la Tunisie, comme de nombreuses autres nations, doit faire face à l'urgence de renforcer son système de soutien psychologique pour pouvoir affronter de nouvelles crises sanitaires.

Mais, au-delà de ce constat, comment le pays s'organise-t-il pour répondre à cette crise, et quelles nouvelles dynamiques pourraient marquer un tournant dans la gestion de la santé mentale en Tunisie, en particulier pour les jeunes et les populations marginalisées ?

Situation aggravée par la pandémie

Pendant des décennies, en Tunisie, le secteur de la santé mentale a toujours été sous-estimé. Dans les grandes villes, quelques psychiatres et psychologues tentaient tant bien que mal de répondre aux besoins croissants d'une population en souffrance. Mais, pour la majorité des Tunisiens vivant en zones rurales, l'accès à ces services était un luxe lointain. Moins d'un psychiatre pour 100.000 habitants, telle était la réalité.

Les rares infrastructures spécialisées en santé mentale étaient concentrées dans les grandes villes, souvent surchargées et mal équipées pour répondre à la demande. Les patients se retrouvaient dans des établissements publics débordés, où le temps et les ressources manquaient cruellement. Dans les communautés conservatrices, les stigmates entourant la maladie mentale isolaient encore plus ceux qui avaient besoin d'aide, les décourageant de chercher un soutien psychologique.

Avant même que la pandémie ne frappe, environ 30% des Tunisiens souffraient de troubles mentaux, selon une étude de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes. Mais, malgré ce chiffre alarmant, beaucoup restaient silencieux, trop effrayés par le jugement des autres ou freinés par le coût des consultations. Puis, vint la pandémie du Covid-19, et avec elle, un raz-de-marée d'anxiété et de dépression, qui a frappé particulièrement fort chez les jeunes. Le confinement, l'incertitude économique, et l'isolement social ont amplifié une situation déjà critique.

Les professionnels de la santé mentale, déjà en nombre limité, se sont retrouvés débordés par une vague de nouveaux patients. Mal préparés à gérer une crise d'une telle ampleur, ils ont été confrontés à leurs propres limites. Ce fut un moment de prise de conscience nationale : la Tunisie avait besoin d'une réforme profonde de son système de santé mentale, une transformation qui, espérons-le, allait permettre à ce domaine autrefois négligé de sortir enfin de l'ombre.

Nouvelles initiatives : vers une approche holistique ?

Dans l'obscurité des défis, des lueurs d'espoir commencent à percer en Tunisie. Après des années de négligence, la santé mentale est enfin en train de recevoir l'attention qu'elle mérite. Dès 2020, le gouvernement, épaulé par des partenaires internationaux, a entamé une série d'initiatives visant à transformer ce domaine essentiel. Ces efforts se concentrent sur trois axes principaux : la décentralisation des services, l'intégration des technologies numériques et la sensibilisation de la population.

Parmi les avancées les plus prometteuses, figure la création de cliniques mobiles de santé mentale. Ces unités se déplacent vers les zones rurales et défavorisées, où l'accès aux soins était autrefois presque impossible. En collaboration avec des ONG locales, ces cliniques offrent des consultations gratuites et anonymes, aidant à lever le voile du stigmate qui entoure encore la maladie mentale dans le pays.

En parallèle, la digitalisation des services de santé mentale est en plein essor. Des plateformes comme «Therapion» et «PsyOnline» permettent désormais aux Tunisiens de consulter des psychologues à distance, un véritable tournant pour les jeunes, souvent freinés par la crainte du jugement social. Cette avancée technologique se révèle d'autant plus cruciale en cas de crises futures, apportant une solution flexible et adaptée aux besoins de la population.

Mais la transformation ne s'arrête pas là. Conscient de l'importance de changer les mentalités, le gouvernement a lancé des programmes de formation pour les professionnels de la santé et des campagnes de sensibilisation à large échelle pour démystifier les troubles mentaux. Dans les écoles et les universités, de nouvelles initiatives voient le jour, intégrant la santé mentale dans les cursus éducatifs, avec pour objectif de former une génération plus consciente, plus forte, et, surtout, plus résiliente.

Les populations au coeur des priorités

Dans le sillage des réformes en cours, un nouveau chapitre s'ouvre pour les populations vulnérables de Tunisie, longtemps oubliées dans les politiques de santé publique. Ces groupes, parmi lesquels se trouvent les réfugiés, les migrants, les personnes âgées et les habitants des régions marginalisées, se voient enfin bénéficier de l'attention qu'ils méritent. Les nouvelles politiques, nourries par un souci d'inclusivité, placent ces populations au coeur des priorités. Soutenues par des organisations internationales telles que l'Unicef et l'OMS, des programmes spécifiques sont mis en place pour leur porter un soutien psychologique adapté, visant à soulager non seulement les impacts directs de la pandémie, mais aussi les souffrances issues de leurs conditions de vie précaires.

Dans ce cadre, des associations comme «Amal pour la Santé Mentale» émergent en tant que piliers essentiels. En étroite collaboration avec les communautés locales, elles déploient des efforts pour offrir des services qui répondent aux besoins uniques de chaque groupe. Ces associations ne se contentent pas de fournir un soutien psychologique; elles mènent également un combat acharné contre les stéréotypes et les discriminations qui entourent encore la maladie mentale. Ainsi, elles redonnent espoir à ceux qui en ont le plus besoin, tout en façonnant un avenir plus juste et plus humain pour tous.

Vers un système de santé mentale résilient

La pandémie du Covid-19 a révélé les lacunes du système de santé mentale en Tunisie, soulignant l'urgence de réformes structurelles pour mieux affronter les crises futures. Il ne suffit plus de répondre aux besoins immédiats; le pays doit bâtir une résilience durable.

Les initiatives actuelles visent à intégrer pleinement les services de santé mentale dans le système de santé général, à décentraliser les soins, et à soutenir les populations les plus vulnérables. Cette approche pourrait conduire à un système de santé mentale plus inclusif et tourné vers l'avenir.

En conclusion, bien que des défis persistent, les réformes déclenchées par la pandémie ouvrent la voie à un renforcement des services de santé mentale en Tunisie. Les actions focalisées sur les jeunes et les populations marginalisées démontrent une volonté de rendre le soutien psychologique plus accessible. Les prochaines années seront cruciales pour mesurer l'impact de ces efforts et voir si la Tunisie parvient à créer un système véritablement résilient et inclusif pour tous.