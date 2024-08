Afrique: C1 / 1er tour préliminaire retour à Radès / USM-AS PSI (2-0) - Une victoire à la régulière

L'USM gagne sans forcer son talent. Rendez-vous est maintenant pris avec le MCA au tour suivant.

Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Public tout acquis à la cause des Bleus. Temps chaud. Pelouse à revoir. USM-AS PSI (2-0). But d'Iyed Hadj Khélifa (28') et Mahmoud Ghorbel (93'). Arbitrage de Keabetswe Dintwa (Botswana). Avertissement: Chiheb Jebali.USM: Ahmed Slimane, Fabrice Zeguei, Dhia Jouini, Fourat Soltani, Mahmoud Ghorbel, Moses Orkuma, Moez Hadj Ali, Ahmed Jaffeli (Youssef Herch), Chiheb Jebali, Aymen Harzi (Rayan Azouz), Iyed Hadj Khelifa (Anas Bouatay).

Au stade Hamadi-Agrebi de Radès, avec l'avantage du terrain, les gars du Ribat sont partis hier après-midi avec la ferme intention de finir le travail, confirmer par là même leur bonne entame de parcours, et surtout annoncer la couleur face aux gars de N'Djamena, dans l'optique du second tour où les Bleus croiseront le fer avec le MCA, étape décisive pour voir à terme le tour suivant et franchir donc un palier. Vainqueurs à Yaoundé face aux Tchadiens par la plus petite des marges 0-1), les Usémistes de Mohamed Sahli savaient pertinemment que la victoire de l'aller demandait confirmation, histoire de monter en puissance et surtout de progresser dans l'optique de se mesurer par la suite à un tout autre calibre. Revenons au sujet du moment toutefois et au match entre l'USM et les Tchadiens de l'AS PSI, club coaché par Tahir Zakaria Gardja.

Place à présent au déroulé et aux temps forts de cette explication. 15' de jeu et les deux équipes s'observent jusque- là sans se projeter aveuglément. Les visiteurs poussent toutefois et avancent leur bloc alors que l'USM ne se dévoile pas en attendant de lâcher la bride. 18', sur contre éclair, Fourat Soltani alerte Hadj Khelifa en pleine surface, le gardien repousse mais l'USM ne profitera pas de l'occasion. Le ton est donné et le match est lancé. 20', Chiheb Jebali écope d'un carton jaune pour simulation dans la zone de vérité, selon l'arbitre. 21', Orkuma est touché et le rythme tombe d'un cran. 23', détente et tête de l'axial Dhia Jouni hors cadre.

%

L'USM accule désormais l'adversaire ou du moins le tient en respect dans sa zone. 28', premier tournant du match. Suite à une superbe talonnade de Hadj Ali, Fourat Soltani sert Hadj Khélifa qui, d'une tête plongeante, débloque le score. 30', l'USM repart de l'avant, Jebali se fait crocheter à l'entrée de la surface mais l'arbitre ne bronche pas. 46', Hadj Ali sert Jaffeli qui se fait faucher par Felix en pleine surface. Là aussi, l'arbitre fait signe de poursuivre, étonnement ! Bref, Après coup, après deux minutes de temps additionnel décrétées, on en restera là pour ce premier half où les Bleus ont largement dominé l'équipe de N'Djamena.

De retour des vestiaires, sous les yeux du sélectionneur Faouzi Benzarti, l'USM adopte le même dispositif qu'en première mi-temps, avec cette faculté à vite se projeter vers l'avant. Le temps passe, l'USM gère et l'adversaire n'y arrive pas ou peu. Vers l'heure de jeu, le trio Jebali-Khélifa-Jaffeli met le feu en attaque sans pour autant se montrer lucide devant les cages. Le dernier quart d'heure verra les Bleus gérer leur avance alors que l'équipe tchadienne se montre volontaire, sans plus. 93', l'USM double la mise. Suite à un corner, Frioui reprend à ras de terre et Ghorbel dévie dans les buts. Fin de match et rendez-vous est pris face au MCA vers la mi-septembre pour le tour suivant.