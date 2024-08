Le programme d'étiquetage énergétique qui cible directement les consommateurs est présenté sous forme de carte ou de fiche de vulgarisation permettant de choisir les appareils électroménagers qui consomment le moins d'énergie, en comparant les équipements électroménagers selon leur efficacité énergétique à travers une échelle de degrés de 1 à 8 et de couleurs du vert au rouge.

Une application mobile «E-tiquette» téléchargeable gratuitement sur les Smartphones a été lancée. Elle devra aider les consommateurs à vérifier la performance énergétique des équipements électroménagers mis en vente sur le marché local, expliquent les experts de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme), lors de la deuxième édition de l'initiative «Journalistes, ambassadeurs de la transition énergétique», organisée, mercredi 21 août 2024, à Tunis.

Il s'agit de la première application mobile développée en Tunisie permettant de lire et de traiter les données de l'étiquette énergétique des appareils électroménagers, à l'aide d'une caméra intégrée à un smartphone en scannant le code QR imprimé sur l'étiquette ou bien en saisissant le numéro de série de l'appareil.

«E-tiquette» permettra aussi de vérifier en temps réel l'authenticité de l'étiquette énergétique et d'effectuer une réclamation si l'étiquette n'est pas authentique.

L'étiquette énergétique des équipements électroménagers

Développée avec l'appui de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (ONU-Cesao/UN Escwa), cette application garantit aux consommateurs de s'assurer de l'authenticité de l'étiquette énergétique collée sur les équipements électroménagers mis en vente sur le marché et d'accéder à d'autres informations utiles relatives aux meilleures pratiques de chaque appareil pour plus d'efficacité et vers une meilleure économie d'énergie.

Cette initiative vient appuyer les actions menées par les autorités dans le cadre d'une politique d'efficacité énergétique adoptée depuis les années 80.

Un programme d'efficacité énergétique accéléré a été mis en place depuis 2005, avec des actions axées, entre autres, sur l'audit énergétique obligatoire et périodique, comme la diffusion à grande échelle des lampes basse consommation, la réglementation thermique des bâtiments, l'utilisation rationnelle de l'énergie dans l'éclairage public, le diagnostic des moteurs des automobiles et l'étiquetage des équipements électroménagers.

Ce programme d'étiquetage énergétique qui cible directement les consommateurs, est présenté sous forme de carte ou de fiche de vulgarisation qui permet de choisir les appareils électroménagers qui consomment le moins d'énergie, en comparant les équipements électroménagers selon leur efficacité énergétique (consommation d'énergie), à travers une échelle de degrés de 1 à 8 et de couleurs du vert au rouge.

Par exemple les appareils de degré 1 consomment moins de 30% à 60% d'énergie par rapport aux appareils de degré 4, ce qui permettra de réduire de manière significative, la facture d'électricité.

Pour un allègement de la dépendance énergétique de la Tunisie

Pour la Tunisie, qui dépend toujours des importations énergétiques, une amélioration de l'efficacité énergétique pourrait entraîner un approvisionnement à un coût plus bas, une baisse de la demande en énergie et donc un allègement de la dépendance énergétique du pays vis-à-vis des importations.

En plus d'une panoplie de programmes d'efficacité énergétique dans les divers secteurs, l'Anme promeut avec l'appui des médias, la généralisation des pratiques d'efficacité énergétique auprès des consommateurs permettant de générer des économies d'énergie.

Le programme de certification énergétique des équipements électroménagers s'inscrit dans cette optique. Il concerne généralement les réfrigérateurs, les congélateurs et les appareils combinés (réfrigérateurs-congélateurs), les appareils individuels de conditionnement de l'air (climatiseurs), les appareils de production et de stockage de l'eau chaude, les lampes et les appareils d'éclairage, les machines à laver, les sèche-linges et les appareils combinés (lavage-séchage), les machines à vaisselle, les fours, les fers à repasser et les appareils audio-visuels.

Une plateforme en ligne sera bientôt lancée pour vérifier la performance énergétique des appareils électroménagers.

Les consommateurs qui se soucient de leurs factures ne seront pas obligés de se déplacer au Centre technique des industries mécaniques et électriques, (Cetime) spécialisé, entre autres, dans les essais de performances énergétiques des appareils électrodomestiques, pour vérifier la performance énergétique de leurs appareils, expliquent les experts de l'Anme. Il suffit de déposer la demande de certification et de validation de l'étiquette en ligne avec la possibilité de télécharger des documents en appui,.