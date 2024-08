Congo-Brazzaville: Développement durable - L'ONG Idah-Congo entend contribuer à la mobilisation des financements innovants

L'Institut de développement et d'action humanitaire-Congo (Idah-Congo) a été officialisé au cours de l'assemblée générale constitutive tenue les 3 et 6 août à Brazzaville. La nouvelle plateforme s'impose comme un acteur de développement local et de mobilisation de financements innovants pour soutenir les politiques publiques.

L'Organisation non gouvernementale (ONG) Idah-Congo s'est engagée à promouvoir des technologies alternatives pour un développement inclusif durable ; à œuvrer pour la protection et la préservation de l'environnement ; à militer pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; à améliorer l'indice de développement humain de la population ; ainsi qu'à participer au développement des économies locales et des mécanismes de financements innovants en appui aux politiques publiques et territoriales.

Pour atteindre ses objectifs, l'Idah-Congo mise sur les échanges nationaux et internationaux en matière de partage des bonnes pratiques d'inclusion sociale, les partenariats publics privés et la mise en oeuvre des projets structurants de développement. L'ONG compte réaliser des études spécifiques en rapport avec ses missions.

À cela s'ajoutent l'appui à l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques et territoriales, l'appui au dispositif de qualification professionnelle en vue de l'employabilité et la promotion des nouveaux modèles expérimentaux de production, de commerce, d'emploi et de crédit.

%

La plateforme est dotée de cinq organes dirigeants composés de l'assemblée générale, du Conseil d'administration, du secrétariat exécutif permanent, du Conseil fiscal et du Comité des experts. Les fondateurs de l'Idah-Congo ont, par exemple, renforcé le Conseil d'administration de sept membres élus en assemblée générale. Il est dirigé par un bureau de trois membres présidé par Félicité Célestine Omporo. Le secrétariat exécutif permanent, composé de sept membres, est dirigé, quant à lui, par le Dr Jeannin Ndamba.

L'ambition des experts congolais et africains à l'origine de la plateforme est de contribuer à l'amélioration de l'indice de développement humain du Congo. L'Idah-Congo intègre le réseau des instituts de développement et d'action humanitaire d'Afrique, impulsé par Africa 2025 solution, oeuvrant pour l'accélération des agendas 2030 relatif aux objectifs de développement durable et 2063 de l'Union africaine.