Afrique: Ports d'Afrique de l'Ouest et du centre - Une Congolaise prend les rênes du Réseau des femmes

Elue coordonnatrice générale du Réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du centre (RFPMP-AOC) lors de la 5e assemblée générale élective dudit réseau tenue le 1er août à Abidjan en Côte d'Ivoire, Magali Line Victoire Thaddees a été présentée le 22 août à l'auditorium du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN), en présence d'Honoré Sayi, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande.

Magali Line Victoire succède à l'Ivoirienne Florentine Guilard Koidio, qui a longtemps dirigé le RFPMP-AOC. La Congolaise est aussi la première femme de l'Afrique du centre à diriger le réseau qui a vu le jour il y a plus de dix-sept ans.

C'est à la fois un honneur et une responsabilité pour le Port autonome de Pointe-Noire qui, depuis un bon moment, s'est engagé à valoriser les femmes du secteur maritime et portuaire afin qu'elles rivalisent dans le travail avec les hommes, a dit Séraphin Bhalat, directeur général du Port autonome de Pointe-Noire qui, après avoir fait un rappel historique des femmes qui se sont illustrées dans le secteur maritime par le passé, a salué la détermination de Magali Line Victoire Thaddess qui, depuis quelque temps, dirige le Point focal Congo du RFPMP-AOC, un organe de l'Association de gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre. « La République a été honorée, le gouvernement et le président de la République.

Nous avons espoir que vous mettrez suffisamment de volonté et d'engagement en démontrant votre savoir-faire dans la conduite de cet organe en mettant en avant la promotion de la femme. C'est cela que la République attend de vous », a dit Honoré Sayi. Et le ministre de demander aux responsables d'entreprises et de structures sous-tutelle d'imiter le directeur général du Port autonome dans sa politique de valorisation de la gent féminine dans son entreprise.

Attachée auprès du directeur général du Port autonome de Pointe-Noire, Magali Line Victoitre Thaddess a déclaré : « Je pense profondément que je suis dans la joie car le résultat de cette élection est la récompense de plusieurs années de travail acharné, d'abnégation, de résilience. Le chemin était difficile certes mais voilà nous y sommes.» Elle a remercié le ministre Honoré Sayi, son homologue ivoirien à l'élection, le directeur général du PAPN qui l'a toujours soutenue et les collègues femmes du secteur maritime.

Pour la nouvelle coordonnatrice générale du RFPMP-AOC, les principaux axes de son action sont : assurer la visibilité du réseau en prenant part aux divers évènements de représentation, développer les accords de partenariat avec des entités internationales pour faire bénéficier aux dames le savoir-faire qui se développe dans d'autres cieux en vue de renforcer leurs capacités, assurer le développement et l'installation des réseaux locaux au sein de tous les membres, assurer l'élaboration et la mise en place effective des politiques qui contribuent à promouvoir la carrière des femmes au sein des structures membres.

Magali Line Victoire Thaddess est ingénieure en innovations sociales et administratives des affaires sociales en service à la direction générale du Port autonome de Pointe-Noire.