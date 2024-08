Congo-Brazzaville: Ponton Awards 2024 - Le mérite et le talent des Ponténégrins récompensés

La 5e édition de la soirée du mérite ponténégrin dénommée "Ponton Awards 2024" a rendu son verdict, le 25 août, au Rocher des âges, dans le 1er arrondissement, Emery- Patrice-Lumumba, avec la distinction des différents lauréats.

Le trophée Ponton Awards distingue les Ponténégrins qui s'illustrent au cours de l'année dans différentes catégories, à savoir excellence entrepreneuriat avec en exergue une action sur les idées novatrices, l'impact social et la passion; engagement jeunesse en mettant en avant l'implication dans l'orientation et la participation au développement; excellence sport (idées novatrices, l'impact social et la passion); modèle artistique, une catégorie qui rassemble plusieurs courants d'art dans sa globalité qui promeut l'influence positive, l'orientation éducative ainsi que la création.

Initié par l'agence de communication Prescom Media, Ponton Awards en cinq ans d'existence a acquis une certaine notoriété et une reconnaissance qui ne se démentent plus. «Le trophée Ponton Awards récompense l'effort. La ville est fière d'avoir ce genre d'événement pour booster tous les secteurs sociaux, économiques, culturels, environnementaux et pour qu'elle continue à être cette capitale économique dynamique et permettre que le tissu industriel puisse se densifier pour le bonheur des concitoyens », a dit Philippe Mboumba Madiela, conseiller socioculturel du maire de la ville.

%

Ce satisfecit a aussi été exprimé par Célestin Jonas Apelé, conseiller économique du préfet de Pointe-Noire, qui a dit qu'en cette année dédiée à la jeunesse, ce trophée récompense les efforts des jeunes qui s'illustrent par le mérite et le talent.

Mettre à l'honneur et récompenser des personnes physiques et morales qui évoluent à Pointe-Noire et se distinguent dans leur domaine respectif est le but de ce projet lancé depuis cinq ans par l'agence Prescom Media pour valoriser l'excellence locale, avec pour crédo "Vos actions ne seront plus ignorées". Ce sont cinq ans de challenge, d'accompagnement, d'effort continuel, de passion, de sacrifice et surtout de promotion de l'excellence locale, a dit Gildas Bakala, président du comité d'organisation de Ponton Awards.

« A l'ensemble des nominés de la 5e édition, ce sont vos efforts qui sont reconnus peu importe l'issue finale des votes. Votre participation témoigne de l'importance des actions que vous menez dans votre localité. L'édition 2024 marque véritablement de nouvelles orientations en consolidant nos acquis. Ponton Awards 2025, ce sera de nouvelles configurations de catégories et un nouveau système de vote.

Les améliorations seront présentées officiellement l'année prochaine avant l'appel à candidatures. Aussi, nous sommes ouverts aux collaborations futures, aux propositions afin que les objectifs soient atteints et que nous fassions encore plus de Ponton Awards un événement singulier pour des valeurs plurielles », a t-il ajouté.

Présidente du jury, Me Philippe Gervie Bassintsa, avocate au barreau de Pointe-Noire, félicitant les candidats qui se sont engagés dans cette passionnante aventure, a insisté pour que lors des éditions futures du trophée, les candidats ne négligent point le vote du public en mobilisant autour d'eux du soutien, de l'appui et de l'accompagnement qui peuvent être décisifs.

Les lauréats de Ponton Awards 2024 dans chaque catégorie

Excellence entrepreneuriat : Claramelle Miriane Mialoula

Engagement jeunesse : Vianny Art Culture et environnement

Modèle artistique : Flaverick Beautrésor Kouta

Excellence sport : Gossart Penel Loussilaho

Le comité d'organisation a décerné le prix du partenaire de l'année à Urban Sport qui accompagne l'événement depuis sa première édition. Les candidats, en plus du trophée, ont reçu divers présents offerts par les dix-neuf partenaires officiels du trophée Ponton Awards 2024 (Bon d'achats, billets d'avion, bons de restauration, abonnement gratuit au serveur haut débit, etc.).