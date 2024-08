Sénégal: L'économie au rythme du Grand Magal de Touba

La 130éme édition de la célébration du Grand Magal de Touba a été célébrée le vendredi 23 août 2024 correspondant au 18e jour du mois lunaire de Safar dans la cité religieuse située à 194 km à l'est de Dakar dans le département de Mbacké.

En effet, ce rendez-vous religieux commémore le départ en exil au Gabon en 1895 de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), fondateur du Mouridisme, une confrérie musulmane. Le Cheikh avait initié l’événement en 1921 en appelant ses frères musulmans et disciples à une journée de dévotion, de gratitude et de reconnaissance dédiée exclusivement à rendre grâce à Dieu.

Le Magal de Touba trouvera ses racines dans cette recommandation prononcée par le Saint homme lui-même : « Quant aux bienfaits que Dieu m’a accordés, ma seule et souveraine gratitude ne les couvre plus. Par conséquent, j’invite toute personne que mon bonheur personnel réjouirait à s’unir à moi dans la reconnaissance à Dieu, chaque fois que l’anniversaire de mon départ en exil le trouve sur terre».

Institué par Cheikh Ahmadou Bamba et ses différents khalifes, cet appel est perpétué par des millions de fidèles qui affluent chaque année vers la cité religieuse fondée en 1888 et aujourd’hui deuxième ville du Sénégal.

Dès lors, le Grand Magal est célébré à Touba, depuis 1928, l'année ayant suivi son décès. Pour cette année, l’événement a été accentué sous le thème : «l’éducation des populations face à la mondialisation et à ses péripéties». Car il faut noter que la plupart des enseignements et recommandations du fondateur du Mouridisme est basée sur l’éducation, l’instruction et l’enseignement à la vie.

L’affluence de cet évènement religieux est d’une dimension internationale, car des millions de fidèles venant d’horizons différents viennent y assister.

Un booster de l’économie du pays

Durant la période du Magal de Touba, l’économie sénégalaise est transférée dans le fief du fondateur du Mouridisme. Assurément, les commerçants locaux et les opérateurs économiques transfèrent leurs business dans la cité religieuse, non seulement pour un déroulement impeccable de l’événement, mais aussi pour l’augmentation de leurs activités. Ainsi, les hôtels, restaurants et vendeurs ambulants bénéficient de l’affluence.

En ce qui concerne le transport, les bus, les taxis, les compagnies de transport ou même les charrettes enregistrent une hausse pendant la période du Magal. De nombreux emplois temporaires sont créés pour répondre aux besoins des pèlerins, notamment dans les secteurs de la sécurité, de la santé, et de la logistique. Pour ainsi dire que tout le monde y voit son compte, certains commerçants vont jusqu’à solder leurs articles afin d’écouler un max de produit.

Par conséquent, cet impact économique du Magal de Touba profite à bon nombre de personnes et participe à l’expansion de l’économie sur une période bien déterminée. A cet égard, l’Etat devrait apprendre de cela pour mieux cerner la gestion économique des événements religieux du pays.

A l’issue de la célébration du Grand Magal de Touba, la cérémonie officielle a été un fait marquant l’occasion pour les autorités religieuses de Touba sous la houlette de Cheikh Mountakha Mbacké, actuel Khalife Général des Mourides de s’adresser aux fidèles musulmans. Il a ainsi dévoilé ses priorités pour Touba. Selon son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le Khalife a appelé les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba et les bonnes volontés à se mobiliser pour participer massivement au projet d’installation des tentes climatisés dans la cour de la grande mosquée de Touba. Un projet qu’il envisage de démarrer après l’hivernage, a ajouté le porte-parole du Khalife.