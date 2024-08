Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - Cinq boursiers congolais du Goethe-institut échangent avec l'ambassadeur d'Allemagne au pays

En vacances à Brazzaville, cinq boursiers congolais du Goethe-institut ont échangé, au cours d'un déjeuner, avec l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République du Congo, le Dr Wolfgang Klapper.

Le déjeuner que le diplomate allemand a donné en sa résidence aux cinq boursiers congolais du Goethe-institut a été un moment d'échange sur les aspects en lien avec la deuxième année de formation passée au Cameroun. Ainsi, pendant deux jours durant, les élèves-professeurs ont épilogué sur trois principaux sujets, à savoir les réussites, les difficultés rencontrées tout au long de cette période et les souhaits pour la nouvelle et dernière année de leur formation.

Pour montrer que l'apprentissage se passe bien, l'entretien entre l'ambassadeur et les cinq boursiers s'est tenu exclusivement dans la langue allemande. Cela a permis aux élèves-professeurs de prouver leurs compétences linguistiques acquises au cours des deux premières années. En effet, l'année qui vient de passer s'est révélée pour eux couronnée de succès.

D'une part, ils ont participé brillamment aux examens de langue au Goethe-institut Kamerun en obtenant le certificat de langue du niveau B2, un diplôme qui les classe dans la catégorie des apprenants avancés faisant un usage indépendant de la langue allemande en situation de communication. Et, d'autre part, les boursiers ont souligné leur passage en troisième année comme un événement important, marquant une fois de plus le succès de leur formation au sein de l'École normale supérieure de Yaoundé.

Par ailleurs, ils ont obtenu leurs attestations de participation aux trois modules de la formation professionnalisante Deutsch Lehren Lernen (DLL), pour apprendre à enseigner l'allemand qu'ils suivent en parallèle en ligne. Le programme DLL fait partie des différentes formations auxquelles ces boursiers prennent part comme énoncé dans les clauses du contrat de bourse signé en novembre 2021.

Cette formation en ligne a pour buts de doter les enseignants de langue allemande en méthodes et techniques didactiques, pédagogiques, technologiques et innovantes nécessaires pour l'enseignement de leur discipline dans un environnement moderne ; de créer un réseau d'enseignants d'allemand au niveau international, afin de faciliter les échanges et garantir les standards de professionnalisation.

Une formation qui exige plus de flexibilité

Au cours de cet échange, les boursiers ont évoqué les difficultés auxquelles ils font face, dont la gestion du temps. En effet, face à un quotidien rempli d'activités, leur emploi du temps se révèle des plus chargés et exige d'eux plus d'organisation. En outre, leurs cours actuels lient la théorie à la pratique, ce qui est un réel défi car les stages pratiques s'effectuent dans des contextes différents (Établissements secondaires et au Goethe-institut Kamerun), exigeant d'eux plus de flexibilité. Dans cet élan, ils doivent également faire appel à leur créativité pour régler certaines questions didactiques.

Les élèves-professeurs ont tour à tour énuméré leurs projets professionnels communs au terme de leur formation. Il s'agit, entre autres, d'être recrutés à la fonction publique congolaise dès leur retour au pays ; d'œuvrer pour l'expansion de la langue allemande dans toutes les localités du pays, mais encore d'ouvrir un centre d'accompagnement des apprenants de la langue allemande afin de les doter des connaissances historiques, culturelles et aussi sociales sur l'Allemagne. Ils se sont montrés très optimistes quant à la prochaine et dernière année de leur formation.

Celle-ci s'avère plus difficile que les deux premières car remplie de défis auxquels il faudrait faire face simultanément. Ils devront passer leur licence à l'université de Yaoundé 1 ; obtenir leur diplôme de professeur d'enseignement secondaire 1 ; satisfaire au certificat de langue du niveau C1, mais aussi terminer la formation du DLL entamée jusqu'ici.

Au terme de ces échanges, le diplomate allemand a dit être heureux de constater que les relations bilatérales germano-congolaises sont au beau fixe. Pour preuve, ce programme de formation d'enseignants de langue allemande contribue à renforcer les rapports entre les deux nations. Dans ce même élan, il a rappelé la création et l'installation, depuis juillet dernier, du Centre allemand à Brazzaville.

Ce centre est affilié à l'ambassade d'Allemagne au Congo et partenaire du Goethe-institut Kamerun, qui offre des formations en langue allemande. Aux élèves-professeurs, le Dr Wolfgang Klapper a souhaité ses voeux de succès et de réussite pour la dernière année de leur formation, et pour l'avenir professionnel qui suivra, tout en les encourageant à plus de détermination et de motivation.