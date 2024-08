Congo-Brazzaville: Disparition - Marie Louise Tono sera inhumée le 27 août à Brazzaville

Décédée le 8 août à Bordeaux, en France, la députée de la première circonscription électorale d'Epéna, dans le département de la Likouala, Marie Louise Tono, sera inhumée le 27 août au cimetière du centre-ville de Brazzaville.

La dépouille de l'illustre disparue est arrivée à Brazzaville le 25 août où elle a été accueillie à l'aéroport international Maya-Maya par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, accompagné par son homologue du Sénat, Pierre Ngolo. Membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Marie Louise Tono siégeait à l'hémicycle depuis 2007.

Peu avant son inhumation, Marie Louise Tono recevra des hommages de sa formation politique, le Parti congolais du travail, en matinée au siège communal de Mpila. Son corps sans vie sera ensuite exposé au Palais des congrès de Brazzaville où la République lui rendra un dernier hommage. « La vie de notre collègue Marie Louise Tono s'est arrêtée brutalement, ce 8 août 2024.

Elle a déposé pour toujours son écharpe tricolore. Femme humble, discrète, souriante, l'élue de la première circonscription d'Epena a consacré sa vie au service public. Elle a défendu les causes nobles et justes avec engagement, et toujours avec passion et détermination. En tant que parlementaire, elle n'a eu de cesse de marquer les esprits par son dévouement, son expérience et sa compétence, au sein de l'Assemblée nationale et du Parlement panafricain », s'exprimait Isidore Mvouba à la clôture de la sixième session ordinaire de l'Assemblée nationale, le 13 août, en guise d'hommage à l'illustre disparue.