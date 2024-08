Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MSR affiche ses ambitions pour 2026

Le président du Mouvement solidaire pour la République (MSR), Armand Mpourou, a annoncé le 24 août, à Brazzaville, que son parti ambitionne de briguer la magistrature suprême en 2026 et va présenter, en janvier prochain, son programme de société.

Le candidat déclaré à la présidentielle de 2026 s'est, au cours d'un point de presse animé à son domicile dans le 7e arrondissement de Brazzaville, Mfilou, présenté comme la seule alternance au camp présidentiel. Aspirant au changement, il prône le réveil, la réforme (changement de mentalité, de principes, de façon de vivre) ; la richesse ; la maîtrise de l'immigration.

Dans sa vision, Armand Mpourou est pour l'abrogation des accords entre le Congo et le Rwanda concernant l'autorisation d'occuper des terres congolaises ainsi que des accords militaires et techniques. Il oeuvrera aussi pour la suppression du décret portant création de trois nouveaux départements, le lancement d'un audit des comptes publics et de toutes les administrations publiques.

« Le parti que nous conduisons est aujourd'hui la seule alternance crédible, responsable, capable d'engager le redressement du pays, dans le respect des institutions et des libertés individuelles et bien sûr, de l'unité de la nation. Nous sommes le seul rempart républicain face au pouvoir actuel réuni sous la bannière majorité présidentielle conduite par le PCT et apparentés », a-t-il déclaré. Armand Mpourou a précisé que le reste du programme sera dévoilé dans les détails lors de la rentrée politique du parti, en janvier 2025.

Comme lors du précédent point de presse animé le 31 mai dernier, le président du MSR a dénoncé quelques maux qui minent la société congolaise. « Notre pays est confronté à un chômage record et s'enfonce dans la récession autant que dans la corruption en toute impunité. Tout augmente ; les soins et le logement, le transport, le gaz, l'eau et l'électricité, les denrées alimentaires et le matériel de construction.

L'industrie a été abandonnée depuis trop longtemps et nos agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail. L'école et l'hôpital sont abimés, les agents publics stigmatisés partout, l'insécurité gagne du terrain et la justice perd les moyens », a dénoncé Armand Mpourou.

Créé sur les cendres de la Dynamique pour le développement du Congo, le MSR est un parti « d'essence citoyenne », membre du Bloc des républicains, une plateforme de trois partis dont l'Union pour la restauration du Congo de Dominique Basseyla et l'Union des forces vives de la nation de Jean Michel Ebaka.