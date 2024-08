Congo-Brazzaville: Foire exposition-vente - L'Asie s'invite à Brazzaville

Brazzaville vibre, depuis le 16 août jusqu'au 3 septembre, au rythme de l'Orient avec sa toute première Foire exposition-vente de produits asiatiques. Cet événement exceptionnel, qui transforme le prestigieux Brazza Mall en un véritable bazar asiatique, promet de révolutionner les habitudes de consommation des Congolais tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques et culturelles.

Inaugurée en grande pompe le 22 août par Marcel Ganongo, l'administrateur-maire de l'arrondissement 5, Ouenzé, la foire rassemble un éventail impressionnant de pays asiatiques. La Malaisie, Dubaï et la Turquie sont en tête d'affiche, mais des rumeurs circulent sur la probable participation surprise d'autres nations asiatiques au cours de l'événement.

Les visiteurs sont immédiatement plongés dans un tourbillon de couleurs, de textures et de parfums exotiques. Des étals débordant de soieries chatoyantes côtoient des présentoirs de parfums envoûtants, de bijoux et d'autres accessoires de mode. Les amateurs de décoration intérieure s'extasient devant des meubles au design impressionnant et rideaux aux motifs complexes, tandis que les fashionistas s'empressent d'essayer les dernières tendances en matière de chaussures et de costumes.

L'un des points forts de l'exposition est sans conteste le service de confection gratuite de rideaux, une offre qui ne manque pas d'attirer les foules. « C'est une opportunité incroyable », s'est enthousiasmée Marie Okemba, une visiteuse. « Non seulement je peux acheter des tissus magnifiques, mais je repars avec des rideaux sur mesure sans frais supplémentaires », a-t-elle ajouté.

Mais cette foire va bien au-delà du simple commerce. La Société Implus d'Anisman Like Tourism, organisatrice de l'événement, a eu l'ingénieuse idée d'inclure un espace dédié à l'éducation. Ici, des jeunes peuvent s'informer sur les programmes d'études universitaires dans ces pays asiatiques, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour leur avenir académique et professionnel.

Lors de l'inauguration, la présence de personnalités de haut rang a souligné l'importance de cet événement. Mireille Opa-Elion, directrice générale de l'Agence congolaise de l'artisanat, a exprimé son enthousiasme. « Cette foire est une formidable vitrine pour nos artisans locaux. Ils pourront s'inspirer des techniques asiatiques, peut-être même nouer des partenariats », a-t- elle déclaré.

Kamal Charabi, directeur général de cette première édition, n'a pas caché son ambition. « Nous avons commencé avec quelques pays, mais notre objectif est d'en avoir au moins cinq ou six dès l'année prochaine », a-t-il annoncé avec fierté. Son choix de Brazzaville comme lieu d'accueil n'est pas un hasard. « J'ai un amour profond pour le Congo, où j'organise des foires depuis 2006. La construction de Brazza Mall nous offre enfin un cadre à la hauteur de nos ambitions », s'est-il réjoui.

Le directeur général du Centre congolais pour le commerce extérieur, Saturnin Akolé, voit dans cet événement une opportunité en or pour les entrepreneurs locaux. « C'est l'occasion rêvée pour nos opérateurs économiques de tisser des liens avec leurs homologues asiatiques », a-t-il laissé entendre, soulignant: « Cette foire pourrait bien être le tremplin dont notre économie a besoin pour se diversifier et s'ouvrir davantage sur le monde ».

Alors que la foire bat son plein, l'effervescence est palpable dans les allées de Brazza Mall. Les odeurs d'épices se mêlent aux discussions animées, créant une atmosphère unique où l'Afrique et l'Asie semblent ne faire qu'un. Pour les trois semaines à venir, Brazzaville s'affirme comme un véritable carrefour des cultures, promettant des découvertes, des opportunités et, qui sait, peut-être même la naissance de nouvelles traditions commerciales entre le Congo et l'Asie.