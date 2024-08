Gabon: Mouila - Nicaise Moulombi en tournée pour le 'Oui' (référendum) à venir

Nicaise Moulombi, Deuxième Vice-Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a communié avec les Chefs et Adjoints de quartiers de Mouila, la capitale provinciale de la Ngounié. Un des objectifs de cette rencontre avec les notables, était aussi de les a inviter à voter pour le Oui, lors du référendum à venir.

Le Deuxième Vice-Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), Nicaise Moulombi, a passé les festivités marquant le 17 aout 2024 à Mouila, capitale provinciale de la Ngounié. Le fils de la province a communié avec les siens en cette période où les festivités ont été marquées par l'organisation du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Après voir pris une part active au Dialogue national inclusif en avril dernier à Libreville, les Gabonais attendent patiemment le référendum pour la nouvelle Constitution. L'acteur de la société civile appelle les populations molviloises et environs, de se prononcer pour le Oui, le moment venu. « Nous voulons repartir à une démocratie inclusive permettant au pays à aller vers une élection transparente et, ceci passera par le OUI du référendum et c'était pour nous l'occasion, avec les Chefs d'évaluer déjà les efforts que la Transition a pu apporter en un an de cette transition » soutient-il.

Bien que le projet de la nouvelle Constitution ne soit pas encore présenté, ni la date du référendum fixé, les Chefs de quartier, face à Nicaise Moulombi, entouré du Délégué Spécial et de son 4e adjoint, promettent une propagande épousant la vision du Comité pour la transition et la restauration des institutions. " Nous sommes pour la construction d'un Gabon nouveau qui garantit les droits et les devoirs du peuple. Nous voulons une démocratie où le peuple est souverain" lance un des chefs qui lui, attend déjà avec patience, le jour du rendez-vous dans les urnes.

Manga Célestine, Chef de quartier Adjoint, Boulevard Matamba Pambo a bien saisi le message et promet d'être la messagère auprès des populations de son quartier : « Nous, à notre tour, en tant que Chefs de quartiers, ce que nous devons faire, c'est d'aller véhiculer, donner l'information à nos populations pour dire, voici ce que nous étions hier, aujourd'hui nous sommes libres » rassure t-elle.

Pour Makita Mouleka Marcel, Chef du quartier Dikongo fait savoir que voter pour le Oui, fera du Gabon, un pays qui fera école. « Le OUI fera en sorte que la Transition soit un modèle pour que le Gabon puisse retrouver sa dignité dans la sous-région et à l'international ».

Nicaise Moulombi, Deuxième Vice-Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a exprimé sa satisfaction quant aux échanges avec les différentes autorités locales de Mouila. Il reste d'ailleurs persuadé que ces rencontres enrichissent les uns et les autres. Il souhaite en effet qu'elles se pérennisent .