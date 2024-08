Sénégal: Dakar hôte d'un forum sur la protection des infrastructures portuaires, aéroportuaires et énergétiques, en octobre

Dakar — Le Forum african critical infrastructure security forum (ACIS Forum), un évènement international dédié́ à la cybersécurité́, à la sûreté́ et à la sécurité́ des infrastructures et services portuaires, aéroportuaires et plateformes offshores en Afrique se tiendra, du 15 au 17 octobre prochain, à Dakar, a-t-on appris de source officielle.

"ACIS Forum Dakar se consacre exclusivement à la Cybersécurité et à la Sûreté des Infrastructures Aéroportuaires, Portuaires, et Offshore en Afrique, en particulier dans le Golfe de Guinée", lit-on dans le communiqué parvenu à l'APS.

Le texte ajoute que cet événement vise à offrir un cadre de réflexion, d'échanges, et de renforcement des stratégies de sécurisation globale des infrastructures et services critiques en Afrique.

ACIS Forum Dakar est organisé en collaboration avec le Port autonome de Dakar, PETROSEN SA, Kubuk Conseil, avec le soutien de la Marine nationale, la Gendarmerie et le ministère de l'Intérieur du Sénégal.

"En tant que seul forum spécialisé dans ce domaine, il encourage une collaboration renforcée entre gouvernements, forces de sécurité, acteurs sectoriels, et experts en cybersécurité", soulignent les organisateurs.

Selon eux, la mise en oeuvre de technologies avancées, de protocoles de sûreté stricts, et d'une vigilance constante devient impérative pour protéger ces infrastructures vitales (aéroportuaires, portuaires, et offshore) en Afrique et garantir la sécurité régionale.