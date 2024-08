Guinée: RPG Arc-en-ciel - Lanciné Sacko appelle à l'unité et la paix au sein du parti pour faire du retour du Professeur Alpha CONDÉ une réalité

Chers membres et responsables du RPG, Alors que nous cheminons ensemble dans le paysage complexe de la politique, il est vital que nous maintenions les nobles principes de la démocratie et de la paix qui ont été la pierre angulaire de notre effort collectif. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage, laissons-nous guider par la sagesse et la vision de notre estimé Président, le Professeur Alpha CONDÉ, qui a inlassablement mis l'accent sur l'importance de la cohésion sociale et du rassemblement.

Face aux formidables défis qui nous attendent, il est impératif que nous nous abstenions de recourir à des tactiques de confrontation entre nous. De telles actions nous éloignent non seulement de l'essence des valeurs de notre parti, mais elles entravent également notre progression vers le bien commun.

Canalisons nos énergies pour promouvoir l'inclusion et tendre la main de la collaboration, même à ceux qui peuvent se percevoir comme des adversaires. C'est par le dialogue et la compréhension que nous pourrons combler les fossés et ouvrir la voie à un avenir harmonieux.

Adhérons à l'esprit de la liberté d'expression, en créant des plateformes dans tout le pays où les voix de tous les milieux, y compris celles de nos jeunes et de nos femmes, sont entendues et valorisées.

L'union est le pilier de notre réussite, et ensemble nous relèverons tous les défis.

Mes chaleureuses et sincères salutations.