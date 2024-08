Ethiopie: Le bureau africain de Boeing basé à Addis Abeba commencera ses opérations en octobre

Addis Abeba — Le bureau africain de Boeing basé à Addis Abeba commencera ses opérations en octobre, a annoncé le directeur général de Boeing Afrique, Henok Teferra.

Henok a noté que la société aérospatiale américaine a décidé d'ouvrir son siège africain à Addis-Abeba compte tenu du travail réussi que l'Éthiopie accomplit dans le secteur de l'aviation et de son statut de plaque tournante africaine.

Selon lui, l'ouverture du bureau africain de la société Boeing à Addis-Abeba permettra à Boeing de renforcer et d'étendre davantage sa coopération avec Ethiopian Airlines dans divers secteurs et créera également davantage d'opportunités pour l'Éthiopie de renforcer et de maintenir son statut de centre de l'aviation en Afrique.

Boeing va coopérer avec Ethiopian Airlines, notamment pour renforcer la coopération en matière de production conjointe de composants d'avions, a-t-il souligné.

Boeing et Ethiopian Airlines ont formé un partenariat stratégique pour fabriquer des composants d'avions critiques dans deux secteurs, a-t-il noté, soulignant qu'Ethiopian Airlines fabrique et fournit des faisceaux de câbles pour Boeing et que Boeing aide Ethiopian à produire des couvertures isolantes dans le parc industriel de Kilinto en Éthiopie.

En tant qu'entreprise aérospatiale mondiale de premier plan, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux.