Ile Maurice: Un grand concert électro pour la cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, le 8 septembre au Stade de France, prendra la forme d'un grand concert électro réunissant 24 artistes et DJ dont Jean-Michel Jarre, ont annoncé les organisateurs. Les festivités commenceront avec le défilé des 4 400 athlètes, le passage de relais à Los Angeles pour les Jeux de 2028 avant le concert, a indiqué le Cojop (Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques) à l'AFP, confirmant des informations du quotidien Le Parisien.

Le pape français de l'électro Jean-Michel Jarre ouvrira et conclura la cérémonie de trois heures, pour laquelle des places sont encore en vente. Il a confié au Parisien être «très heureux» de participer à «cette fête du sport et de l'électro française dans toute sa diversité». A ses côtés, se produiront d'autres grands noms de la «French Touch», déjà mise à l'honneur pour la clôture des JO : Etienne de Crécy, Cassius ou encore Kavinsky, qui a enflammé le stade lors de cette cérémonie, en se produisant avec Angèle et Phoenix.

Comme les trois autres cérémonies, celle-ci a été imaginée par Thomas Jolly, à la direction artistique, et Victor Le Masne à la musique. Les DJ Martin Solveig, Kungs, The Avener, mais aussi Ofenbach, Polo & Pan, Pedro Winter (connu sous le pseudonyme Busy P), Breakbot et Irfane, Agoria, DJ Falcon, GREG, Boston Bun, Alan Braxe, Kittin, Irène Drésel sont également attendus.

«Je suis ravie qu'enfin la musique électronique française soit mise en lumière aux côtés des valeurs communes de l'olympisme: l'universalité, la fraternité et le jeu, comme "Jeux olympiques" et "jouer de la musique"», s'est enthousiasmée la DJ Kittin pour l'AFP.

Les Jeux paralympiques seront lancés mercredi par une cérémonie d'ouverture hors des stades, dont les détails sont encore tenus secrets, et qui se déroulera entre les Champs-Elysées et la place de la Concorde.