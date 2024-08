Ile Maurice: Le MSM se réserve au minimum 40 investitures

Les tractations entre le Mouvement socialiste militant (MSM) et ses partenaires ou éventuels partenaires auraient déjà commencé, apprend-on. Contrairement à celles de l'alliance du Parti travailliste, Mouvement militant mauricien, Nouveaux démocrates (PTr-MMM-ND) et Rezistans ek Alternativ, elles se feraient dans la plus grande discrétion. Le leader du MSM, Pravind Jugnauth, aurait fait comprendre que son parti se réserve au moins 40 investitures et pourrait même aller jusqu'à 45. Cette information a été confirmée par un député du parti soleil.

Les investitures restantes devraient être partagées entre le Muvman Liberater (ML), la Plateforme Militante (PM), le Muvman Patriot Morisien (MPM) et le Parti mauricien social-démocrate (PMSD). Il nous revient d'ailleurs que les pourparlers avec ce dernier devraient être conclus dans deux semaines et toute annonce officielle d'un accord faite avant le 17 septembre.

Car, à partir de cette date, les astres seront dans des positions défavorables pendant deux semaines, connue une «période de marée noire» dans le calendrier hindou. D'ailleurs, si le Parlement est appelé à être dissous, ce ne sera pas entre le 17 septembre et le 1er octobre, nous déclare notre source proche du gouvernement.

Pour en revenir aux 40-45 investitures qu'il se réserverait, le leader orange veut démontrer qu'il a un plus grand pouvoir de négociation que son adversaire, Navin Ramgoolam, avec ses 35 investitures dans l'alliance PTr-MMM-ND et qu'il espère faire élire la majorité de ses candidats. D'après notre source, le PMSD demanderait 13 investitures, mais Pravind Jugnauth semble vouloir ne lui en donner que 11. Les Bleus auraient également droit à deux «gros ministères» et celui du Tourisme. Xavier-Luc Duval s'intéresse aussi à l'Éducation et au Logement ainsi qu'au moins deux postes constitutionnels.

Exigeants

Les autres partenaires de l'alliance gouvernementale ne sont pas moins exigeants, selon nos informations. Le MPM d'Alan Ganoo lorgne au moins quatre investitures. Il sera définitivement candidat au n°14 (Savanne-Rivière-Noire). Cependant, il reste l'épineux problème Tania Diolle, qui ne veut pas céder sa place à Xavier-Luc Duval au n°18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes). La protégée de Ganoo est «très en colère», nous confie un membre du MSM, mais son leader veut qu'elle soit investie.

Il négocie aussi pour que son conseiller en communication, Vincent Seetaram, soit candidat au n°20 (Beau-Bassin-Petite-Rivière) où il est très actif sur le terrain depuis plus d'une année. Finalement, le MPM lorgne le n°13 (Souillac-Rivière-des-Anguilles) pour y pousser la candidature de Parwez Nunnoo.

Pour sa part, le ML songe à cinq investitures. Son leader, Ivan Collendavelloo, ne sera pas candidat et a demandé à être remplacé au n°19 (Stanley-RoseHill) par son fils, Irvin. Il souhaite également un ticket pour son bras droit, David Utile, au n°20 (Beau-Bassin-Petite-Rivière). D'ailleurs, il y a un lobby pour qu'il soit le prochain maire de Beau-Bassin-Rose-Hill. Le Parliamentary Private Secretary (PPS) Ismaël Rawoo pourrait, lui, quitter le n°13 pour le n°3 (Port-Louis Maritime-Port-Louis Est).

Le ML, nous déclare une source, se bat également pour que Toolsyraj Benydin retourne au n°15 (La Caverne-Phoenix), où il avait été élu en tête de liste en 2014. Finalement, déclare notre source bien informée, Steven Obeegadoo, de la PM, se montrerait plus raisonnable. Il aura une investiture mais il veut au moins deux autres tickets, même en sachant que ce serait difficile avec le PMSD dans cette alliance.

Notre interlocuteur maintient qui plus est que les données ont changé depuis que le PMSD est en pourparlers avec le MSM. Les trois autres membres de cette alliance n'auront pas autant d'investitures qu'ils l'auraient souhaité. «Chacun pourrait ne se retrouver qu'avec deux tickets. De plus, il y aura beaucoup permutations avec la venue du PMSD et le redécoupage électoral.» À titre d'exemple, le PMSD veut que l'ancien député Guito Lepoigneur soit candidat au n°20, qui est convoité également par Vincent Seetaram et David Utile.

Par ailleurs, depuis la disponibilité des Bleus, Linite Militan, regroupant Alan Ganoo et Steven Obeegadoo et créée pour négocier conjointement avec le MSM, ne fait plus d'activités communes. Sa dernière réunion publique remonte à la fin de mai.