Afrique de l'Ouest: Bourse - Fortes baisses des indices BRVM composite et BRVM 30 ce lundi 26 août 2024.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 26 août 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM), les indices BRVM Composite et BRVM 30 ont enregistré de fortes baisses de plus de 1%.

L'indice BRVM composite a ainsi cédé 1,42% à 249,33points contre 252,92 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré aussi une baisse de 1,60% à 125,15 points contre 127,18 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a baissé de 0,19% à 113,31 points contre 113,10 points la veille.

La baisse des indices a impacté négativement la capitalisation du marché des actions qui se situe à 9 275,868 milliards FCFA contre 9 409,292 milliards FCFA le vendredi 23 août 2024, soit une baisse de 133,424 milliards.

Quant à celle du marché des obligations, elle connait une baisse de 37,226 milliards, passant de 10 406,179 milliards FCFA la veille à 10 368,953 milliards FCFA ce lundi 26 août 2024.

La valeur des transactions s'est établie à 884,537 millions FCFA contre 827,733 millions FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 7,41% à 2 320 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,20% à 1 265 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,23% à 6 400 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 2,91% à 530 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (plus 2,51% à 10 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 5,21% à 14 100 FCFA), BOA Mali (moins 2,68% à 2 000 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,94% à 4 800 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 1,51% à 6 200 FCFA).