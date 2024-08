Afrique: Budgétisation sensible au dividende démographique - Un dialogue politique national prévu au Burkina Faso du 26 au 27 août prochain

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Feuille de route de l'Union africaine « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant massivement dans la jeunesse », le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (Bsr-Ao/Cea), en partenariat avec le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective, organise, du 26 au 27 août 2024, à Ouagadougou, un Dialogue politique national avec les parlementaires et les décideurs politiques sur la budgétisation sensible au dividende démographique (Bsdd) au Burkina Faso.

Selon un communiqué de presse, l'objectif principal de ce dialogue est de présenter aux décideurs politiques et les parlementaires les résultats techniques de Budgétisation Sensible au Dividende Démographique obtenus par le Burkina Faso, afin que le budget 2025 du pays soit sensible au dividende démographique.

Ce dialogue politique national, explique-t-on, permettra également de renforcer les capacités des députés pour une meilleure participation à l'examen du projet de loi des finances sous les prismes du dividende démographique, ainsi que l'opérationnalisation et l'institutionnalisation de l'approche de la Bsdd dans le processus budgétaire au Burkina Faso.

Cette initiative arrive à point nommé pour accélérer la capture du dividende démographique, essentielle à un développement économique inclusif, transformationnel et durable du pays.

Selon les estimations de l'Institut national de la statistique et de la démographie (Insd, 2022), le Burkina Faso connaît une croissance démographique rapide, avec un taux annuel d'environ 3% et un taux de fécondité de 5,4 enfants par femme, dépassant la moyenne régionale de 4,5 en 2022. De plus, plus de 45,3% de la population est constituée de jeunes de moins de 15 ans.

La population active (15-64 ans) représente 51,3% de la population totale, tandis que le rapport de dépendance démographique était estimé à 95% en 2019. Cela signifie que 100 adultes en âge de travailler prennent en charge 95 personnes dépendantes, c'est-à-dire des jeunes de moins de 15 ans et/ou des personnes âgées de plus de 65 ans.

«Ce profil démographique entraîne des répercussions sur la création de richesses, le développement inclusif et durable, et la capacité du pays à répondre adéquatement aux besoins de sa population, surtout les besoins des jeunes en matière d'éducation, de santé et d'emplois.

Pour cela, il est nécessaire d'allouer efficacement et de manière efficiente les ressources publiques aux secteurs porteurs de l'exploitation du dividende démographique, en l'occurrence l'éducation, la santé et la création d'emplois décents pour les jeunes (les filles comme les garçons), via le budget de l'État, l'outil par excellence pour la mise en oeuvre des objectifs de développement du Burkina Faso », lit-on dans le document.

La mise en oeuvre de la feuille de route pour la Bsdd au Burkina Faso a permis de renforcer les capacités des acteurs responsables de l'élaboration et de l'exécution budgétaire, ce, afin d'appuyer la prise en compte de l'approche de la Bsdd dans le processus d'élaboration du budget de l'exercice 2025.

Le dialogue politique national sur la Bsdd verra la participation des députés de l'Assemblée législative de la transition (Alt) ainsi que les décideurs politiques des ministères et institutions sectoriels impliqués dans la capture du dividende démographique.