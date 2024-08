Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô fait un pas vers la prochaine étape

L'AS Otohô s'est imposée, le 25 août, au stade Alphonse-Massamba-Débat 2-0 devant les Equato-guinéens de 15 de Agosto en match aller du premier tour préliminaire de la Coupe africaine de la Confédération délocalisé à Brazzaville.

La manche retour prévue pour ce mercredi dans les mêmes installations avec le public cette fois-ci permettra au représentant congolais de finir le travail et de se qualifier pour le deuxième tour préliminaire. Le match aller prévu pour le 17 août au stade de Malabo ne s'était plus joué. La Confédération africaine de football avait décidé de le reprogrammer à Brazzaville et la rencontre s'est jouée à huis clos conformément à la mesure prise par la CAF.

Les Congolais ont pris une option vers la qualification grâce à des réalisations de Wilden Bokouya à la 32e minute et de Chris Vivien Baze Ibata à la 36e minute. L'AS Otohô abordera le match retour avec un avantage psychologique conséquent. Mais la copie présentée à la première manche mérite d'être revue.

«Effectivement, il y a beaucoup de choses à améliorer. Le plus important est d'abord de gagner. Tous ici nous savons comment nous avons préparé cette compétition. Nous avons marqué deux buts. La première mi-temps a été bonne pour nous, mais à la deuxième, nous avons complètement baissé. Il faut travailler dans cet axe pour être costaud pendant 90 minutes, parce que le match se joue après deux jours. Tenir bon surtout en deuxième mi-temps et puis cherché à planter au moins un but pour démoraliser l'équipe adverse », a commenté Barthélemy Ngatsono, le coach de l'AS Otohô.

« Nous avons un effectif qui viendra jouer de la même façon que nous avons joué. Nous avons perdu le match par rapport à des erreurs que nous avons commises. Nous allons les corriger. Je crois que de la même manière que l'AS Otohô a marqué les deux buts, nous pouvons aussi faire autant », a indiqué Esono Moreno, l'entraîneur de 15 de Agosto. En cas de qualification, l'AS Otohô affrontera Black Bulls du Mozambique vainqueur d'Alize fort des Comores (7-0 à l'extérieur puis 4-0 à domicile).

«Pour l'instant, nous avons le match du mercredi dans nos têtes, après on attendra ce match. Ils ont marqué onze buts en deux matches, cela dépend de l'adversaire en face. Au contraire, ils nous donnent déjà des signaux. Nous allons prendre les dispositions nécessaires », a assuré Barthélémy Ngatsono.