Cote d'Ivoire: Le prêteur ivoirien NSIA Banque CI affiche une croissance de 28 % de son revenu net

NSIA Banque Côte d'Ivoire (NSBC) voit son résultat net augmenter de 27,5% au premier semestre 2024, pour atteindre 14,53 milliards de FCFA.

Les crédits à la clientèle ont progressé de 6 % à 1 382 milliards de FCFA et les dépôts de 7 % à 1 511,4 milliards de FCFA.

NSIA Banque CI a enregistré une hausse significative de 46,7 % de ses commissions, qui s'élèvent à 17,5 milliards de FCFA, entraînant une progression de 10,3 % du produit net bancaire global, qui s'établit à 45,7 milliards de FCFA.

NSIA Banque Côte d'Ivoire, cotée à la BRVM, a enregistré une hausse de 27,5 % de son bénéfice net pour le premier semestre 2024, atteignant 14,53 milliards de FCFA (25 millions de dollars).

La stratégie commerciale dela banque a joué un rôle crucial, les prêts à la clientèle ayant augmenté de 6 % pour atteindre 1 382 milliards de FCFA au 30 juin 2024. Cette croissance a été complétée par une augmentation de 7% des dépôts, qui s'élèvent à 1 511,4 milliards de FCFA.

NSIA Banque CI(NSBC) a également enregistré une hausse notable des commissions de 46,7 %, soit 17,5 milliards de FCFA, compensant ainsi la baisse de la marge d'intérêt de 4,5 %, qui s'est établie à 28,2 milliards de FCFA. Au total, le produit net bancaire a progressé de 10,3 % pour s'établir à 45,7 milliards de FCFA.

%

Points clés à retenir

Les résultats du premier semestre 2024 de NSIA Banque CI soulignent sa résilience et son sens stratégique dans un environnement difficile. La solide croissance des prêts et des dépôts, associée à une forte augmentation des commissions, a permis à la banque de maintenir sa rentabilité malgré une légère baisse des marges d'intérêt. La réduction significative des engagements non performants et la bonne gestion du portefeuille de risques soulignent l'engagement de la banque en faveur de la qualité des actifs, ce qui constitue une base solide pour la croissance future. Pour l'avenir, NSIA Banque CI entend capitaliser sur sa forte position sur le marché en explorant de nouveaux partenariats et opportunités stratégiques. Cependant, elle reste attentive aux incertitudes macroéconomiques et aux changements réglementaires potentiels qui pourraient influencer ses opérations.