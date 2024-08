Sénégal: Le pays enregistre la plus faible inflation depuis cinq ans grâce à la baisse des prix des denrées alimentaires

L'inflation au Sénégal en juillet 2024 atteint son plus bas niveau depuis 5 ans à 0,7 %, grâce à la baisse des prix dans les secteurs de l'alimentation et du logement.

Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées diminuent de 2 %, tandis que les coûts du logement baissent de 0,8 %.

Les prix internationaux des céréales ont baissé de 3,3 % en raison de l'augmentation de la production agricole dans l'hémisphère nord.

Le mois dernier, les prix à la consommation au Sénégal ont augmenté au rythme le plus lent depuis cinq ans, s'établissant à seulement 0,7 % sous l'effet de la baisse des prix de certains articles clés.

Il s'agit notamment des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, qui ont connu une baisse de 2 %, et des coûts liés au logement, y compris l'eau, l'électricité, le gaz et les autres combustibles, qui ont diminué de 0,8 %. Ils représentent des parts importantes du panier de l'inflation sénégalaise, les produits alimentaires en représentant à eux seuls près de la moitié.

La baisse des prix internationaux des céréales, de 3,3 %, due à l'augmentation de la production agricole dans l'hémisphère nord, a également contribué à la décrue de l'inflation.

Key Takeaways

La baisse de l'inflation au Sénégal marque une étape importante, mais l'économie est confrontée à des défis liés à des disparités sectorielles persistantes, car les augmentations de prix induites par la demande dans les services et les biens tels que les restaurants, les hôtels et les articles ménagers indiquent des progrès économiques inégaux. En outre, le contraste frappant entre l'évolution des prix des produits locaux et des produits importés - en baisse de 2,8 % et en hausse de 4,2 % respectivement - met en évidence les pressions continues exercées par la dynamique des marchés internationaux. Bien que les perspectives économiques globales soient positives, il convient d'être vigilant pour remédier à ces déséquilibres sectoriels et maintenir une stabilité économique générale.