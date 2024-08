Congo-Brazzaville: Concert - Conquering Lions enflamme le public de Kinkala

Il y a quelques jours, sous un soleil apaisé, de nombreuses personnes se sont convergées vers le parking de véhicules poids-lourds situé dans la ville de Kinkala , chef-lieu du département du Pool, pour assister au concert live qu'a donné le groupe Conquering Lions venu droit de la ville de Pointe-Noire.

Donné en présence d'Edwige Ndebeka Biyengui, maire de Kinkala, le spectacle qui a drainé un public nombreux a marqué les festivités célébrant la fête nationale de l'indépendance du Congo.

Jamais un seul concert n'a réuni autant de monde dans cette ville. Les notes musicales envoûtantes du reggae bantu, style de prédilection du groupe Conquering Lions ont résonné dans l'air, créant une atmosphère apaisante et captivante. Les artistes locaux ont ouvert le bal dans une ambiance festive, rehaussée par une présence remarquable des familles venues apprécier la beauté de la musique et de la culture congolaises.

Un peu plus tard, aux environs de 17 heures, le groupe Conquering Lions est monté sur scène, emballant à son tour le public, avec ses morceaux au rythme irrésistible. Ce groupe a su faire danser des jeunes et des moins jeunes. C'était un concert haut en couleur et le public avait répondu présent. La marée humaine était impressionnante et de fait, le show était endiablé et n'avait laissé aucun répit aux spectatrices et spectateurs.

Devant ce public acquis à sa cause, le leader du groupe Conquering Lions, Patrick Bikoumou, a égréné les hits et scandé « Jah » avec une énergie sans limite. L'artiste a envoûté le public par sa belle voix chaude et s'est même offert un bain de foule sur la chanson « Gâna mbongo », pour répandre une énième fois son refrain afin d'être entendu jusque dans les recoins de Kinkala.

Les notes s'entremêlaient aux rythmes, le temps passait et le public dansait, scandait en choeur, répondait aux invitations du chanteur. Patrick Bikoumou passait du chant à la guitare, soutenu par ses musiciens. Après avoir chanté « Gâna mbongo », un moment magique avec un solo de batterie impressionnant soutenu par le clavier et les percussions, Bouesso, une spectatrice, a été conquise. « Magnifique, c'était magique et quelle énergie... J'adore », a-t-elle dit.

Pas de doute, le groupe Conquering Lions a permis à la population de Kinkala de vivre une fête de l'indépendance du pays de la façon la plus radieuse possible. Pendant cette journée, pour reprendre le qualificatif des habitants, Conquering Lions est devenu le meilleur groupe de reggae du pays et Patrick Bikoumou, son leader, a été fait roi, devenant ainsi un phénomène culturel mêlant musique et religion.

Notons que ce concert a été décalé un jour après la date des festivités nationales, la population de Kinkala s'en souviendra longtemps de cet instant grandiose. Aujourd'hui, aller à la rencontre des gens, faire découvrir sa musique et passer de bons moments, telle est la devise actuelle du groupe. Le rendez-vous est donc pris pour une prochaine occasion.