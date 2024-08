Congo-Brazzaville: Projet Agritech - Les parties prenantes peaufinent les stratégies d'une agriculture résiliente

Après son lancement il y a quelques semaines, le projet Agritech a organisé, le 26 août, à la cité scientifique de Brazzaville, ex-Orstom, un atelier spécial au profit des parties prenantes pour ficeler les stratégies à mettre en exergue afin de promouvoir une agriculture durable au Congo.

L'atelier a été initié par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation avec l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dans le cadre du projet « Laboratoires vivants d'éco-innovation pour une agriculture durable dans le bassin du Congo ».

Il a réuni les producteurs agricoles, les chercheurs et les institutions habilitées, dont Agricongo et Institut de recherches agricoles (IRA), pour débattre des stratégies à adopter pour promouvoir ensemble une agriculture résiliente et durable au Congo.

« Il était important que nous nous retrouvions pour comprendre les attentes des uns et des autres et pour recueillir les avis de chacun afin d'apporter ensemble des solutions idoines à notre agriculture. Cela nous permettra d'avoir l'itinéraire commun en vue de mieux accélérer les travaux. C'est dans ce cadre que nous avons regroupé, dans Agritech et Laboratoires vivants d'éco-innovation, des chercheurs et innovateurs qui travaillent ensemble au profit des producteurs agricoles », a expliqué Luvick Otoka Eyenguet, coordonnateur adjoint d'Agritech.

Parlant d'Agritech, il a fait savoir que ce projet a été initié par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, une structure sous tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur.

Le projet, a-t-il précisé, vise cinq objectifs spécifiques, parmi lesquels celui de promouvoir la culture scientifique et de susciter son éveil en milieu jeune. Agritech permet aussi de réaliser des travaux de recherche et de développement, d'assurer un accompagnement technico-économique et juridique des porteurs de projets innovants, d'initier et de former les jeunes dans la conception et l'implémentation des solutions technologiques dans le domaine agricole.

Pour préparer la phase opérationnelle du projet, il est déjà mis en place une parcelle expérimentale agricole intelligente de 1000 m2, réservée à la recherche agronomique et dotée de nouvelles technologies. L'expertise sera mise à la disposition des producteurs agricoles afin de leur permettre d'accroître leur production.

Dans cet espace, a renchéri Luvick Otoka Eyenguet, il y est installé une serre automatique et intelligente composée d'une application androïd de contrôle des jardins, d'identification des plantes et de diagnostic des maladies de culture, une application du contrôle anti-intrusion et d'arrosage des cultures.