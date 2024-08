Algérie: HATPLC-CNEP Banque - Un mémorandum d'entente pour renforcer la gouvernance et l'intégrité dans le secteur bancaire

Alger — Un mémorandum d'entente a été signé, lundi, entre la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (HATPLC) et la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP-Banque) dans l'ambition de renforcer la gouvernance et l'intégrité dans le secteur bancaire, a indiqué un communiqué de l'HATPLC.

"Dans le cadre du renforcement de la coordination institutionnelle et de la coopération bilatérale en matière de prévention et de lutte contre la corruption, un mémorandum d'entente a été signé entre l'HATPLC, représentée par sa présidente, Salima Mousserati et la CNEP-Banque, représentée par son directeur général (DG) Bouziani Sid Ahmed et ce, au siège de la Direction générale de la CNEP.

Ce mémorandum vise à "renforcer la gouvernance et l'intégrité dans le secteur bancaire et à la mise en oeuvre d'un programme de formation spécialisée au profit des cadres de la CNEP", mais aussi à "organiser des campagnes de sensibilisation" et à "assurer un appui technique en vue de mettre en place des mesures internes pour lutter contre la corruption", précise la même source.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties s'engagent à "renforcer les bonnes pratiques et à contribuer à la création d'un environnement financier plus transparent et plus sûr", en adoptant "les meilleures normes de gouvernance et de transparence dans le secteur bancaire".