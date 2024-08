Congo-Brazzaville: Santé - Le pays promeut la pratique de la marche sportive

Le Premier ministre, chef du gouvernement du Congo, Anatole Collinet Makosso, a convié le 25 août à Brazzaville ses concitoyens à la pratique du sport de masse à la faveur de la marche « Walk the Talk » organisée en prélude à la soixante quatorzième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour se prémunir des maladies non transmissibles et se maintenir en bonne santé physique.

Sur la Corniche de Brazzaville, l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé-Congo (OMS) en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population a rassemblé près d'un millier de marcheurs sur le tronçon allant du restaurant Mami-wata jusqu'à la Case de Gaulle, aller-retour, soit sur un parcours de sept kilomètres.

Outre les maladies non transmissibles, la pratique de la marche présente de nombreux bienfaits pour la santé physique et mentale. Les spécialistes de la santé s'accordent à dire qu'elle permet, entre autres, de se muscler, de réduire le risque cardiovasculaire, de maintenir un poids stable, de faire baisser la tension artérielle, d'améliorer l'humeur et de diminuer le stress.

« Je tiens à féliciter le gouvernement du Congo pour avoir mobiliser cette foule de marcheurs, en particulier les jeunes. Nous devons tous marcher régulièrement pour maintenir notre santé. Les maladies non transmissibles montent en Afrique, mais la pratique du sport est nécessaire.

J'ai découvert qu'il y a eu beaucoup de marcheurs et je constate qu'ils ont l'habitude de marcher quotidiennement, un exercice très bon pour la santé. (...) En marchant, nous montrons à l'Afrique que nous faisons ce que nous disons dans nos documents », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.

Pour le coeur, un des muscles importants du corps humain, l'activité physique régulière améliore également la façon dont les muscles utilisent le sucre (diminuant ainsi le risque de diabète) et augmente le bon cholestérol, deux effets bénéfiques pour éviter l'encrassement des artères. Trente minutes de marche par jour réduit près de 20% le risque d'infarctus en moyenne

Au Congo, la marche sportive est devenue une tradition depuis 2018 afin de promouvoir la santé pour tous. « Soucieux de l'amélioration de l'état de santé de la population, le Congo par la loi n°11-2000 du 31 juillet 2000 organise les activités physiques et sportives. Aussi, l'Etat a institué une Journée nationale du sport par le décret 2005-650 du 09 décembre 2005. C'est ici que nous rendons un grand hommage au grand footballeur, basketteur et parachutiste, Denis Sassou N'Guesso, président de la République », a déclaré le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki .

La marche « Walk the Talk » s'est caractérisée par un appui à la promotion de la santé de la population, la santé occupe la quatrième position dans les douze batailles du gouvernement du Congo et constitue une préoccupation majeure dans l'exécution du programme du Congo.

Ainsi, le chef du gouvernement n'est pas resté indifférent; il a rappelé la loi d'orientation de l'an 2000 sur le sport, le décret signé en 2005 sur la journée d'éducation sportive, la loi n°23-2023 du 27 juillet 2023 dont un chapitre est consacré au sport pour tous, encore appelé sport de masse où sport de loisir.

« Il a été démontré que le sport pour tous contribue à l'amélioration de la santé. En pratiquant le sport, nous avons voulu matérialiser ce que nous formulons dans les textes. Nous saluons l'appropriation de ces textes par les Congolais qui sont organisés au travers des clubs de marcheurs et qui ont occupé ce dimanche l'espace de la Corniche », a signifié le chef du gouvernement du Congo, Anatole Collinet Makosso. Signalons qu'avant le coup d'envoi de la marche "Walk the Talk" ainsi qu'à la fin, les marcheurs ont été entraînés aux exercices de relaxation physiques, rythmés par un coach sportif.