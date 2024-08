Maroc: Rabat - Examen des perspectives de coopération entre l'ICESCO et le FPMA

Rabat — Le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salem Ben Mohamed El Malek a tenu, lundi à Rabat, une réunion avec le responsable des programmes du Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA), Albino Jopela, autour des perspectives de la coopération entre les deux institutions dans le domaine de la préservation et de la valorisation du patrimoine et des sites archéologiques du Continent africain.

Selon un communiqué de l'ICESCO, M. El Malek a passé en revue, lors de cette rencontre, les principaux axes de la vision de l'Organisation et ses orientations stratégiques, qui accorde une priorité particulière à la préservation, la conservation et à la valorisation du patrimoine dans ses états membres.

Il a également relevé que l'ICESCO a mené plusieurs programmes, initiatives et projets dans le domaine de la préservation et la valorisation du patrimoine dans le monde islamique, dont récemment la publication d'une étude intitulée "les mécanismes législatifs pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels dans les pays arabes", et qui sera suivie d'autres études qui engloberont d'autres états membres de l'ICESCO dans les régions asiatique et africaine, précise le communiqué.

Le DG de l'ICESCO a, en outre, souligné que l'Organisation a inscrit 634 sites historiques et éléments culturels de 45 pays dans ses listes de patrimoine dans le monde islamique, et vise à atteindre 1.000 sites et éléments à l'horizon 2025, ajoutant qu'elle veille aussi à soutenir les états membres en la matière, à travers une formation au personnel du domaine sur la préparation des dossiers d'inscription sur les listes du patrimoine et à lancer des initiatives pour l'usage de l'intelligence artificielle dans la conservation et la valorisation des sites archéologiques patrimoniaux.

%

De son côté, M. Jopela s'est félicité des efforts pionniers de l'ICESCO en termes de préservation et de valorisation du patrimoine, aspirant à tirer profit des expériences de l'Organisation pour répondre aux besoins des pays africains dans le domaine patrimonial, et les soutenir dans la présentation de dossiers d'inscription aux sites archéologiques et aux éléments culturels sur les listes du patrimoine.

La signature d'un mémorandum d'entente entre l'ICESCO et le Fonds a également été évoquée lors de cette entrevue, avec des mécanismes de coopération entre les deux parties et la mise en oeuvre de programmes futurs dans les domaines de la conservation et de la valorisation du patrimoine, conclut le communiqué.